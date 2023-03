Ville du spist kjøttbolle av mammut?

Et selskap i Australia som utvikler kunstig kjøtt, altså kultivert kjøtt fra celler, kan fortelle at de nå har produsert kjøttboller, melder Guardian.

Ja vel, kanskje ikke så oppsiktsvekkende? Vel, kjøttbollene er laget av kjøtt fra mammut. Ja nettopp, mammut som har vært utryddet i drøyt 10.000 år.

Meatball from long-extinct mammoth created by food firm https://t.co/gEp5C9xWk7 — The Guardian (@guardian) March 28, 2023

Mammuten er et snabeldyr i elefantfamilien og det antas at jakt var hovedårsaken til at den pelskledde «elefanten» nå er borte.

Men det var kjøttboller det skulle handle om her.

Det australske selskapet Vow ønsker å vise potensialet ved kunstig, eller kultivert kjøtt.

Kultivert kjøtt er, ifølge Wikipedia, kjøtt som er produsert av in vitro – cellekulturer av animalske celler, i stedet for fra slaktede dyr. Det er en form for cellulært landbruk.

Fordelene kan være mange ved kultivert kjøtt. Klimaavtrykket reduseres, dyrevelferden forbedres og det kan være et bidrag mot sult i verden. Kritikere derimot peker på at noen få produsenter kan bli veldig store og hvordan en slik produksjon vil påvirke naturlig landbruk er usikker.

Finner opp kjøtt

Vows toppsjef George Peppou peker selv på at verden trenger en atferdsendring når det gjelder produksjon av kjøtt og målet er å få et par milliarder mennesker til å kutte ut tradisjonelt kjøtt og gå over til kjøtt som kan produseres i et laboratorium.

– Og vi tror den beste måten å få til det på er å finne opp kjøtt, sier Peppou.

Australske Vow er bare en av veldig mange produsenter av kultivert kjøtt. Du kan allerede senere i år dra til Singapore og spise kunstig kylling. Eller kultivert da. Og to produsenter har søkt om å få selge kultivert kjøtt i USA.

Vow har selv utforsket produksjon av kjøtt av alpakka, bøffel, krokodille, kenguru, påfugl og en hel rekke fisk.

Hva en kjøttbolle av mammut smaker sies det ikke noe om. Ingen har enda smakt på kjøttbollen. Men det smaker vel som mammut da?

