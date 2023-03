Når den største stjernen bommer på den største sjansen

En EM-kvalifisering pågår lenge, men den består av få kamper. To av åtte kamper er spilt og Norge står med ett poeng. Det betyr at vi er helt avhengig av full pott hjemme på Ullevaal stadion igjen. Og det har vi dessverre ikke klart på en stund.

Norge skapte nok sjanser både mot Spania og Georgia til å vinne kampene. Det er en skrikende mangel på effektivitet med Erling Braut Haaland sittende hjemme i Manchester. Men det positive er at sjansene faktisk skapes. Det er nesten ubegripelig at Fredrik Aursnes og Martin Ødegaard reiser hjem uten scoringer. Ødegaards gigantsjanse setter han vel 99 av 100 ganger. Men dette var altså nummer hundre.

Leo Østigård og Stefan Strandberg fikk selvsagt kritikk for baklengsmålet da de to stopperne tapte hver sin duell. Østigård i hodeduellen og Strandberg i spurtduellen. Fotballkamper er lange, men avgjøres i korte øyeblikk.

Det store publikum leser fotball ut av resultater: 0–3 og 1–1. De mer nerdete av oss analyserer kamper i senk og det positive er at Norge i lange perioder dominerer med ball i to bortekamper. Men så består dette spillet også av flaks og uflaks. Som Drillo sier: Flaks er undervurdert. I en gjennomanalysert idrett er det stang ut og stang inn. Og all honnør til Alexander Sørloth som tok ballen i egne føtter og sendte Norge i ledelse i en omgang Norge dominerte totalt.

Ståle Solbakken vet det på flyet hjem. Norge spilte best og skapte flest sjanser. Han kalte det selv ballbesittelse med mening. Men fotball handler om å sette sjansene man får. Det er de lagene som klarer det som kommer til sluttspill.

Ståle Solbakken måtte se store sjanser ble misbrukt mot Georgia. (IRAKLI GEDENIDZE/Reuters)

Hvis vi antar at Spania stikker av i front (de spiller senere i kveld mot Skottland), handler dette om å vinne 2.-plassen mot Georgia og Skottland. Den interne tabellkampen avgjøres av interne oppgjør. I så måte er uavgjort borte ingen krise. Men hvis Norge ikke slår Skottland på Ullevaal i neste kamp 17. juni, da er det krise. Man kommer ikke til EM uten å vinne kamper.

Kampen avsluttet med en tre minutters venting på en VAR-avgjørelse om et mulig norsk straffespark. Georgias forsvarsspiller headet ballen i egen hånd og da er det ikke hands når ballen kommer fra egen kroppsdel. Skandalen var at ingen fikk se TV-bildene som ble vurdert før lenge etter at kampen var over. Dessuten gikk ikke VAR-avgjørelsene Norges vei heller, verken mot Spania eller Georgia. For også i VAR-rommet handler det om skjønn.

Men å protestere på det gir bare det norske laget flere gule kort. For landslaget handler det om å sette sjansene de faktisk spiller seg fram til. Blir du med i juni, Erling Braut Haaland?