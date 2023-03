– Jeg sa til sjefen min at nå blir det bråk

---

Hvem: Selma Moren (26)

Hva: Debattjournalist og kommentator i VG, tidligere journalist og debattansvarlig i Dagsavisen.

Aktuell: Bråk etter «woke»-kommentar

---

Hei, Selma. Du forlot oss her i Dagsavisen for å bli kommentator i VG tidligere i år. Hvordan går det?

– Du, det går ganske fint. I dag er en relativt rolig … hvilken dag er det i dag, egentlig? Tirsdag? I dag er en rolig tirsdag.

Det var ikke så rolig for et par uker siden, da du skrev kommentar om at du er «woke». Da ble det krig på sosiale medier?

– Ja! Jeg sa til sjefen min på forhånd: nå blir det bråk. Det så ikke ut som om hun trodde helt på meg, og var ganske sjokka mandagen etter. Men bråket har lagt seg litt nå. Jeg har ikke vært inne på Twitter på en god stund, der man får varsler hvis man er nevnt i noens innlegg. Jeg kan bli litt stressa av bare å se antall varsler.

Men forklar hva som skjedde?

– Jeg valgte å skrive en kort og spisset kommentar, der det var en viss fare for å bli misforstått – noe jeg føler jeg har blitt litt denne gangen. Kanskje jeg skulle lagt inn noen setninger der jeg forklarte bedre hva jeg mente. For når jeg sier «Hei, jeg er woke», så spiller det på at jeg har blitt kalt nettopp «woke» veldig ofte. Jeg prøvde å forklare hvilke meninger jeg har, og at det er rart hvis slike helt vanlige meninger skal betegnes som «woke». Men mange mente jeg forherliget en kultur de synes er skremmende, med kansellering og sensur. Det gjør jeg jo ikke. Men jeg synes woke-debatten og kanselleringsfrykten er så til stede i alle mulige diskusjoner at det avsporer samtalen helt.

Det tok litt av, med både støtte og kjeft. Hva synes du var verst?

– Det var jo en del hersketeknikker ute og gikk, med både «kom og sett deg her, så skal jeg forklare deg hva woke betyr», og et mye likt og delt innlegg om at jeg var et sykdomstegn for norsk journalistikk. Slikt ødelegger for en konstruktiv debatt, og gjør samtalen mindre interessant.

Du har da skapt hissig stemning før med dine innlegg i Dagsavisen?

– Ja, jeg har gått denne runden med de samme folkene og hersketeknikkene før, det er ikke noe nytt. Men jeg merket at det ble litt større denne gangen, siden VG er en ganske stor plattform. Av de kommentarene jeg har skrevet i VG til nå, er dette det som har skapt mest debatt.

Hvor mange innlegg hadde du rukket å skrive før dette?

– Fire, kanskje?

Så med den femte kom stormen?

– Det er jo for det meste stas å lage debatt, og jeg står ganske fint i det når det blir diskusjoner. Man skal tåle å få motperspektiver som kanskje også er satt på spissen. Det ble en diskusjon som jeg håper det kom noe godt ut av. Selv synes jeg ikke jeg er spesielt kontroversiell, selv om andre kanskje mener det.

Vi har jo noen faste spørsmål i denne spalten. Du kjenner dem sikkert, siden du har skrevet den mange ganger selv da du jobbet her. Det første spørsmålet er … skal vi se …

– Er det noe du angrer på?

Ja! Er det det?

– Jeg angrer masse. Men jeg lurer på hvor ærlig jeg skal være her nå. Det er én episode som … nei, jeg tør ikke si det. Du kan få historien «off record».

Hæ? Nei, si det nå, da!

– Jeg kan heller fortelle om den gangen jeg var 17 år, hvor jeg godt påseilet på en fest gikk opp på en stol og ropte ut navnet på en av gjestene. «Du er utrolig kjekk» skrek jeg. Det angrer jeg på! Jeg blir fortsatt flau når jeg møter folk fra den samme festen.

Haha, var det et sjekketriks som funket?

– På ingen måte.

Andre faste spørsmål, hva var de nå igjen …

– Jeg så at Harald Eia nektet å svare på slike spørsmål til Aftenposten, som hva hans «guilty pleasure» er. Du kan jo spørre meg hva min «guilty pleasure» er.

Ok, hva er det da?

– Harald Eia. Hahaha!

Her er et! Hvem var din barndomshelt?

– Blekkulf. Eller blir jeg veldig woke hvis jeg svarer det? Blekkulf, den miljøvennlige Barne-TV-figuren. Been woke since 1996.

