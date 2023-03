Ville ta førerkortet fra mann etter at han kjørte inn i garasjeport

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten og at siktedes førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke utover 24. februar 2024.

Den siktede i saken er 68 år gammel mann. Da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus kom retten til at det var skjellig grunn til mistanke.

Siktelsen lyder på at mannen 24. februar i år, omkring klokken 20.03, skal ha kjørt bil i Sirdal til tross for at han var påvirket av alkohol.

En politipatrulje skal ha oppsøkt 68-åringen i en leilighet etter at politiet skal ha fått tips fra flere vitner. Ifølge vitnene skal 68-åringen kjørt inn i en garasjeport og framstått som ruset eller forvirret.

En blodprøve tatt av mannen klokken 22.57 samme kveld skal ha vist en promille på 1,57.

«Ut fra beskrivelsen i anmeldelsen og utåndingsprøvene som ble tatt, kan det synes som om siktedes rus har vært stigende, men retten finner det uansett klart mest sannsynlig at siktedes promille var over 0,5 også under kjøringen», heter det i kjennelsen.

Retten kom også til at bilder tatt av bilen og garasjeporten, hvor man hvor man blant annet kan se en skade på bilens front og en forholdsvis stor skade på den aktuelle porten, underbygger at kjøringen fant sted i påvirket tilstand.

«Retten mener at hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling må tilleggs avgjørende vekt. Bevisene i saken framstår samlet sett som sterke, og siktedes påvirkningsgrad ved blodprøvene var 1,57 promille. Dersom han dømmes i samsvar med dette, må han påregne en tapsperiode på minst to år», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og beslaglegge førerkortet til 68-åringen inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over den 24. februar 2024.

