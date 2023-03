Kommunen ber Johaug om å «rydde opp» i millionvilla

Therese Johaug og forloveden Nils Jakob Hoff møter motgang når det kommer til planene deres for villaen i Holmenkollen. Nå viser det seg at papirene ikke er i orden og at deler av eiendommen er ulovlig, skriver Avisa Oslo.

Johaug kjøpte villaen på 400 kvadratmeter, som ligger i gangavstand fra skianlegget, i 2017. I august 2022 søkte Johaug og forloveden om tillatelse til utgraving av den eksisterende kjelleren for å gjøre plass til treningsrom, bad, teknisk rom og boder for oppbevaring.

Nå viser det seg at papirene ikke er i orden. Johaug fikk tirsdag tilsendt et dokument om at de mangler en rekke dokumenter, at garasjen er ulovlig slik den står – og at de siste tegningene som er sendt over ikke er godkjent, skriver Avisa Oslo videre.

Kommunen peker særlig på at garasjen går over tomtegrensen og strekker seg inn på kommunens eiendom.

Fordi det ikke foreligger verken brukstillatelse eller ferdigattest for boligen må Johaug må søke om midlertidig brukstillatelse før det kan søkes om nye tiltak.

«For at saken skal kunne avsluttes med ferdigattest ber vi dere rydde opp i forholdet», heter det i brevet fra kommunen.

Avisa Oslo skriver at Verken Johaug-manager Jørn Ernst eller utbygger Jensen Bygg ønsker å kommentere saken.