Får beskjed om å slette Telegram og Tiktok: – Litt overrasket

Tiktok er under kraftig kritikk om dagen. Etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tirsdag gikk ut med en ny vurdering av den kinesiske appen, bestemte Statsministerens kontor at regjeringens tjenestetelefoner heretter skal være Tiktok-frie. Deretter fulgte Stortinget, samt Bergen og Oslo kommune opp med frarådinger. I en pressemelding rådet justisminister Emilie Enger Mehl at appen ikke skal være installert på offentlig ansattes tjenestetelefoner.

Men i den samme vurderingen fra NSM advarte de også mot en annen app: Meldingstjenesten Telegram. Telegram er en app som ligner på Whatsapp, Signal og Messenger. Den lar deg sende tekstmeldinger, bilder og videoer til enkeltpersoner eller i grupper. Appen var en periode regnet som den sikreste av de vanlige meldingstjenestene, og er blant annet brukt mye av folk som sprer nyheter og rapporter fra krigen i Ukraina.

Sikkerhetsekspert Per Thorsheim stiller seg undrende til vurderingen, selv om han ikke betrakter Telegram som en spesielt trygg app.

– Telegram støtter ende-til-ende-kryptering, men du må spesifikt skru det på. Så når Telegram sier deres app er sikker, så er det litt falskt, sier han til Dagsavisen.

Rødt flagg

Telegram er ikke kinesisk. Derimot har appen russisk bakgrunn, og drives i dag fra Dubai. I et intervju med TV2 reagerer en talsperson for selskapet på NSMs vurdering.

– Det ser ut til at bekymringene til norske myndigheter bygger på en misforståelse om at Telegram er «en russisk app». Det er feil. Telegram har ingen ansatte, kontorer eller utstyr i Russland, sier talsperson Remi Vaughn hos Telegram til TV 2.

Likevel mener Thorsheim det er ting å ta tak i også om meldingstjenesten Telegram.

– Dubai er jo ikke kjent for å være et demokrati på nivå med Norge, men snarere kjent for å ha god digital kontroll. Det er et rødt flagg for meg med hensyn til Telegram, sier han.

– Det er mange momenter rundt Telegram, men jeg er overrasket over den anbefalingen, sier han.

Fruit Ninja på Tiktok-liste

Per Thorsheim er en av Norges ledende it-sikkerhetseksperter. Han har blant annet startet opp en verdensledende passordkonferanse, og har jobbet tett med it-sikkerhet i flere tiår.

– Er Telegram verre enn andre apper?

– Nei. Når du ser på rettighetene appene kan få på telefonen din, så forstår jeg skepsisen mot Tiktok. Tiktok ber om rettigheter til å gjøre ting på telefonen din som er veldig vanskelig å forstå. Men Telegram ber om veldig lite rettigheter, sier Per Thorsheim.

Han trekker i tillegg fram en historie kjent gjennom teknologinettstedet Gizmodo. Journalistene der fant 28.000 forskjellige apper som bruker teknologi fra Tiktok, og som kan sende data tilbake til det kinesiske selskapet.

– Hvis du sletter Tiktok, så har det null verdi om du spiller Fruit Ninja, sier Thorsheim.

– Sender de 28.000 appene data til Tiktok?

– Det vet vi ikke. Men det kan skje. Det er ukjent. Vi vet ikke hva de som eier dette gjør, sier han.

– Er det lurt å fraråde Tiktok og Telegram?

– Jeg vet ikke. Men man har neppe redusert den generelle spionasjefaren fra Kina med dette, sier Thorsheim.

Skiller seg ikke ut

– Skiller Telegram seg ut fra andre meldingsapper, sikkerhetsmessig?

– Nei. Det som gjør Telegram suspekt er den russiske koblingen. Men det er mer fundamentert i den geopolitiske situasjonen enn det sikkerhetsfaglige fundamentet, sier han.

Samtidig mener Thorsheim at rent tekniske bekymringen er liten sammenlignet med andre bekymringer man eventuelt kan ha om mer fysiske trusler.

– Ingenting vondt om folk verken fra Russland eller Kina. Men du skal ikke se bort ifra at det jobber både russere og kinesere i kommunen. Og skal du først være så paranoid, vil jeg si at en kineser på jobb er et mye større sikkerhetsproblem enn noen tusen Telegram- og Tiktok-apper på telefonene, sier han.

– En person med fysisk tilgang til en arbeidsplass kan potensielt gjøre langt mer skade gjennom spionasje enn de dataene man potensielt kan få tak i via Tiktok, selv om det er installert på svært mange telefoner på samme arbeidsplass, avslutter sikkerhetseksperten.

Land med Tiktok-restriksjoner

Stadig flere land i Nord-Amerika, Europa og Asia har innført restriksjoner på Tiktok, en svært populær app der brukere over hele verden deler videosnutter.

Afghanistan: Taliban nedla forbud i 2022 for å beskytte unge mennesker mot å bli villedet.

Belgia har nedlagt et seks måneder langt forbud mot å installere Tiktok på utstyr som er eid eller betalt av statlige myndigheter. Begrunnelsen er bekymring for nettsikkerhet, desinformasjon og at private data skal komme på avveie.

Canada: Forbud mot Tiktok på utstyr som brukes på arbeid av offentlig ansatte. Årsak: «Uakseptabel risiko» knyttet til sikkerhet og private data.

Danmark: Alle ansatte i forsvarsdepartementet har fått beskjed om å slette appen på sine jobbtelefoner. Årsak: «Tunge sikkerhetsvurderinger og svært lite arbeidsrelatert behov for appen». Folketinget har oppfordret representanter og ansatte om å slette Tiktok-appen.

EU: Både EU-parlamentet, EU-kommisjonen og Det europeiske rådet har innført forbud mot Tiktok på utstyret til de ansatte. EU-parlamentet har også rådet representanter og ansatte til å fjerne appen på personlig utstyr.

India: Innførte i 2020 et landsomfattende forbud mot Tiktok og mange andre kinesiske apper, deriblant WeChat. Forbudet ble innført like etter sammenstøtene mellom indiske og kinesiske soldater i et omstridt grenseområde i Himalaya.

New Zealand: Politikere og ansatte i nasjonalforsamlingen har fått forbud mot å ha Tiktok på sine jobbtelefoner. Forbudet trer i kraft i slutten av mars.

Norge: Stortinget har lagt ned forbud mot både Tiktok og Telegram på enheter med tilgang til Stortingets systemer. Forbudet ble kunngjort torsdag og trådte i kraft umiddelbart. Også Oslo kommune og Bergen kommune ber ansatte slette Tiktok.

Pakistan: Siden høsten 2020 har Tiktok blitt forbudt midlertidig minst fire ganger på grunn av umoralsk innhold.

Storbritannia: Forbud mot Tiktok på mobiltelefoner som brukes av både politikere og embetsfolk i regjeringsapparatet. Ble innført i midten av mars. Tiltaket ble beskrevet som forebyggende og gjelder ikke personlig utstyr. 23. mars ble det innført forbud mot å ha appen på alle jobbverktøy til parlamentarikerne.

Taiwan: Taiwan forbød bruk av Tiktok i offentlig sektor i desember 2022 etter at FBI advarte om at appen utgjorde en sikkerhetstrussel.

USA: Tiktok skal fjernes fra alt utstyr som brukes av ansatte og politikere ved føderale kontorer og institusjoner. Gjelder fra begynnelsen av april. Enkelte amerikanske politikere krever et landsomfattende forbud.

Kina har reagert sterkt på USAs forbud og kalt det for misbruk av statsmakt, samt et forsøk på å presse utenlandske selskaper ut av USA.

(Kilde: NTB-AP)

