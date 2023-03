Tross økte renter og kostnader: – Det er ikke en «flom» av bobiler som kommer for salg

Da koronaen slo til ble Norum tvunget til å permittere nesten hele staben. Men så snudde det når «hele» landet måtte velge Norgesferie. Det ble en opptur for Norum Bobilgården:

– Hele landet stoppet jo nesten opp i mars 2020. Så vi permitterte alle ansatte 50 prosent fra midten av april. Men så fanget vi opp at det ble umulig å feriere utenlands og det gikk mot Norgesferie. Derfor var vi den første i vår bransje som tok sjansen på å markedsføre tydelig at vi: «Fra 2. Mai trår vi til med full stab igjen!». Det slo til voldsomt, og vi solgte 43 bobiler i mai, og satte omsetningsrekord med 108 millioner i 2020, forteller Thorleif Norum.

Halvert nybilsalg på fem år

I skrivende stund er det 3.910 bobiler annonsert på Finn.no.

– Inntrykket er at det er noen flere, naturlig nok, som vil selge bobil nå enn under koronapandemien. Men, det er ikke en «flom» av bobiler som kommer for salg, mener Thorleif Norum, som ikke tror økte renter og generelt økte kostnader demper bobilinteressen:

– I forhold til personbiler, er nok ikke vår kundegruppe like sensitive for renteøkninger. Vi merker jo at det generelle trykket er litt lavere enn i 2020 og 2021, men samtidig er det mange som går og har lyst på bobil. Dyrere sydenreiser og dyr valuta kan være positivt for oss fremover. Bobilmarkedet løsner når temperaturen stiger nå i april, da ser vi nok trenden bedre.

– Bobilverden skrev i fjor at en tredjedel av nybilsalget forsvant. «Store leveringsproblemer fra fabrikkene, høye drivstoffpriser og renteoppgang. Alt påvirker salget av nye bobiler.», sto det. Hvordan har dette påvirket salget av brukte bobiler?

– Som ren bruktbobilforhandler, har jo vi på den ene siden vært heldig med at vi har hatt grei tilgang på bobiler. Under koronaperioden har vi til og med kjøpt opp en del bobiler for å dekke økt salg. Bruktbilsalget har vært vesentlig bedre enn nybilsalget, som er omtrent halvert siden 2018. Men, motsatt så har mangel på leveranser av nye ført til at merkeforhandlerne har vært mer i bruktmarkedet også! Og til og med tatt inn brukte bobiler i kommisjon. Så vi håper på at nybilsalget skal gå opp igjen, det er godt for oss alle på sikt, svarer Norum.

For ti år siden ble Norum bobilgården etablert. (Dag W. Grundseth)

2022 første motbakke

Thorleif Norum i Råde mener kjøpere av dyre bobiler ikke påvirkes av finansielle svingninger.

– De som er ute etter dyrere bobiler, har ofte greit med penger og påvirkes ikke så mye som de i mellomsjiktet. Vi har solgt flere større brukte bobiler til over to millioner kroner, allerede i år.

– I hvilken prisklasse er det enklest å selge bobil?

– Vi har allerede solgt flere rimelige bobiler, fra 250.000 kroner. I prisklassen 500.000 til 1.000.000 kroner har vi solgt en del biler som gjerne er 3 til 10 år gamle.

– Hva ble omsetningen i fjor?

– 2022 var den første «motbakken» vår bransje har hatt siden vi begynte. Fra sommeren dalte interessen, og bremsen kom skikkelig på utover høsten. Likevel klarte vi å selge 130 bobiler og omsatte for 93 millioner. Vi klarer et lite overskudd på noen hundre tusen, men var nok en av de få i vår bransje som unngikk å si opp eller permittere ansatte. Det er vi stolte av, sier Thorleif Norum i Norum Bobilgården.

Gode råd til bobilkjøpere

I 2013 startet Thorleif – Norum Bobilgården, ute på et jorde. Han smiler:

– Vi fleipet: «Den eneste bobilforhandleren som er helt på jordet». Det var det nok mange som også mente det var. «Det er vel ingen som drar ut der for å kjøpe bobil?», vil jeg tro noen sa. Jeg hadde en tanke om at dersom vi selger seks til åtte biler første året, og kanskje opp i tjue biler per år, så ville dette bli en grei business.

– Kostnadene var nemlig lave når vi kunne drive fra egen grunn. Jeg hadde også god hjelp fra min svigersønn Ole Fredrik Norum-Olsen. På timebasis. Det ble nitten bobiler solgt i 2013, og seksti allerede året etter. I toppåret har vi vært oppe i salg av 172 bobiler, og solgt mer enn 1.200 bobiler fra tunet på 10 år.

– Har markedet endret seg i forhold til etterspørsel av type bobil?

– Det er en jevn flyt av de fleste typer bobil, ikke noe som utpreger seg spesielt. Også bybobiler, som er mer anvendelige for mange på grunn av størrelse. Noen finner ut at de kan være litt trange, men så bytter de. Det finnes kunder som har hatt stor bobil i mange år som selger og kjøper mindre bil! Og det er folk med mindre bil som savner en stor og romslig bil igjen, avslutter Thorleif Norum som har følgende råd til dem som nå vurderer å anskaffe seg en bobil:

– Det blir jo litt «bukken og havresekken», men en klar anbefaling er nok å være forsiktig med å kjøpe bobil privat uten at bilen er godt dokumentert på serviceintervaller, registerreim og teknisk stand. Det slurves en del med det, og vi får mange telefoner fra fortvilte kjøpere som har kjøpt «katta i sekken». Ikke minst bør bilen ha en fersk godkjent fukttest, men også gjennomgang hos et seriøst verksted/forhandler. Krev skriftlig dokumentasjon. «Jeg tester eller tar service sjøl», er ikke godt nok. Likedan bør man alltid sjekke reell vekt og nyttelast. Vognkortet stemmer ofte ikke med hva bilen egentlig veier.

