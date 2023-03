Ønsket å øke arbeidsuke til 69 timer, men ungdommen ville det annerledes

I Norge har partiene SV, Rødt og MDG alle programfestet at sekstimersdag bør innføres. I Oslo og Stavanger kommune har man allerede forsøkt sekstimers arbeidsdag.

Her i Norge kjemper flere altså for sekstimers arbeidsdag. I Sør-Korea, derimot, ønsker næringslivet å øke arbeidsuken til 69 timer. Sørkoreanerne har fra før en arbeidsuke på 52 timer. Det melder CNN.

Sørkoreanere har allerede noen av de lengste arbeidsdagene i verden. Ifølge OECD, som er en internasjonal organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling av industriland, var landet på fjerdeplass i 2021. Dette er rett bak blant andre Mexico, Costa Rica og Chile.

Det antas at mange mennesker dør av overarbeid i Sør-Korea hvert år.

Møter motstand

Regjeringen har tidligere støttet planen om å utvide arbeidsuken etter press fra næringslivet som ønsker å øke produktiviteten.

Næringslivet i landet mener at dette kan være veien å gå for å løse mangelen på arbeidskraft i landet. Det fødes for få barn, sies det og den eldre befolkningen øker.

Men næringslivet og regjeringen møter motstand fra den yngre generasjonen.

Haein Shim, er talskvinne for den Seoul-baserte feministgruppen Haeil.

Hun påpeker at isolasjon og mangel på fellesskap som følge av lange og intense arbeidsdager allerede har satt sitt preg på mange arbeidere, og lange arbeidsdager vil ytterligere forverre hverdagen koreanske kvinner står i.

– Det er avgjørende for regjeringen og selskaper å ta tak i problemer som allerede påvirker liv. Behovet for støtte og en sunn balanse mellom arbeid og privatliv kan ikke ignoreres hvis vi skal sikre velferden til enkeltpersoner med den høyeste selvmordsraten i OECD, sa Shim.

Lyttet til ungdommen

Det meldes om tilfeller der arbeidstakere mistet livet sitt på grunn av stort press i arbeidslivet med en uke på 52 timer. Nå ser det altså ut til at dette økes. i landet. I 2020 sa fagforeninger at 14 arbeidere hadde dødd på grunn av overarbeid, etter å ha ofret sin mentale og fysiske helse for å holde landet i gang under Covid-19-pandemien.

Den sørkoreanske presidenten Yoon Suk Yeols seniorsekretær sa onsdag at regjeringen ville ta en ny retning etter å ha lyttet til den nye generasjonen og de ikke organiserte arbeiderne.

Dermed ble de unge hørt. Regjeringen påpekte at de er forpliktet til å beskytte rettighetene og interessene til arbeidstakere i landet.

[ Sør-Korea vil gi kompensasjon til ofre for japansk tvangsarbeid ]