Kraftig nedgang i antall skadde på elsparkesykkel i Oslo

I 2021 ble 1.878 personer skadd på elsparkesykkel i Oslo. I 2022 var det totale tallet redusert til 673, viser tall fra Oslo legevakt. Det er en nedgang på 64 prosent, skriver VG.

– Vi ser en veldig positiv utvikling ved at det var langt færre alvorlige skader i 2022 enn året før. Da var det jo helt ekstremt, sier avdelingsleder for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen Guro Ranes.

Flere tiltak har bidratt til nedgangen i antall ulykker med elsparkesykkel, blant annet er det innført nattestenging i Oslo, fra klokken 23 til 05 på morgenen, da mange av ulykkene skjedde på nattetid og under ruspåvirkning.

[ Høyesterett: Fyllekjøring med elsparkesykkel skal straffes mildere enn med bil ]

Oslo kommune reduserte antall elsparkesykler fra over 20.000 til 8.000 og det ble i fjor sommer bestemt at promillegrensen på 0,2 også skulle gjelde for kjøring med elsparkesykler.

Henrik Siverts ved skadelegevakten i Oslo tror det er nattestengingen som har utgjort den største forskjellen.

– Da så vi en drastisk nedgang. Effekten så vi spesielt om sommeren hvor vi på det høyeste hadde 436 skader i juni 2021. Vi kom ikke over 100 på det meste sommeren 2022.

[ Elsparkesykkel på stedet hvil i to uker: – Den sto bare i veien ]