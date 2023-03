Alle er enige i at det er fint om det skaper litt bråk i media

Kirsti Bergstø har skapt bølger allerede i sin første helg som SV-leder. Da hun på landsmøtetalen lørdag uttrykte at «Kjell Inge Røkke ranet kysten før han rømte til Sveits. Han kan ryke og reise», satte norsk offentlighet umiddelbart torskefileten i halsen. Og siden veien er kort fra sjokk og vantro til Dagsnytt 18, ble de to setningene også tema for selve åpningsdebatten i NRKs debattprogram mandag kveld.

– En helt unødvendig polariserende retorikk. Det tror jeg er ødeleggende, sa Høyres nestleder Henrik Asheim i NRK-studioet.

Men littegranne unødvendig polariserende retorikk setter vel de fleste pris på en mandag kveld på Dagsnytt 18. I hvert fall møtte Asheim tilsynelatende fullstendig frivillig opp på NRK for å skape mer blest om sitatet.

Dermed fulgte han opp både Civita-leder Kristin Clemet, Ap-statsråd Jan Christian Vestre og Frp-leder Sylvi Listhaug som allerede har reagert kraftig på tale-punktet, og møtte både Kirsti Bergstø selv og Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran til debatt.

– Jeg synes det er «tøvat» å omtale næringslivet på den måten. Det er veldig langt fra hvordan Arbeiderpartiet omtaler næringslivslederne. Vi har et fantastisk næringsliv, sa Ap-nestlederen.

– Jeg har hørt ordførere fra Arbeiderpartiet si langt verre ting om Røkke. Dette blir en diskusjon om en enkelt setning dratt ut av sin sammenheng, sa Kirsti Bergstø.

– Det som har skjedd er at man har skapt et klima hvor man snakker om de som skaper bedriften som «fienden» eller et problem, kontret Høyres Henrik Asheim.

Dermed var politikerne i full gang med en ny «tonen i debatten»-debatt, hvor verken Jonas Gahr Støres slagordskam over «Vanlige folks tur» eller Arbeiderpartiets språklige vakling rundt nasjonens rikinger (unnskyld, næringslivsledere) fikk slippe unna. I den obligatoriske runddansen om ettellerannet, som man jo må ha når landet har fått en ny partileder.

– Jeg er for at flest mulig skal bo i Norge, store og små eiere. Da må man ha en politikk som gjør at det fortsatt er riktig å bli boende i Norge, sa Henrik Asheim.

Skjæran, som plutselig måtte forholde seg til å være i en liten kamp på to fronter her, tok til motmæle mot det han nå mente var ufin retorikk fra Høyres side.

– Vi har ikke noen politisk risiko knytta til å drive næringsvirksomhet i Norge, sa Bjørnar Skjæran.

– Det er ikke et angrep på de som har mest, det er god sosialdemokratisk politikk i praksis, la han til.

I prinsippet handla uansett debatten ikke om språk og retorikk, men om skatteflyktninger. Enten det er «hopp-og-sprett-innretning på skatter» som får dem til å forlate landet (Asheim) eller behovet for «mer omfordelende skattesystem» (Bergstø) som er de mest presise talepunktene.

Men til slutt ble Bergstø konfrontert med det noen har kalt en uforutsigbar skattepolitikk. Og der ga hun en innrømmelse på vegne av regjeringa hun ikke er med i.

– Jeg har registrert at en del synes at noe kom litt overraskende. For eksempel det grepet med økt arbeidsgiveravgift.

– Er du enig i at det var dumt, spurte programleder Sigrid Sollund.

– Jeg ville kanskje ikke gjort det sjøl. Og det handler om forutsigbarhet. Men det vi ønsker er tydelighet i at vi skal ha et omfordelende skattesystem, sa Bergstø.

Men om kritikken sitter løst, både på kryss og tvers, og debattantene raser mot hverandre i både sjokk, vantro og mandagskveld-krenkefest, så sitter man vel som seer igjen med inntrykket av at det hele er mer enn bare littegrann teater. I hvert fall både smilte og lo politikerne, både av og med hverandre, gjennom hele debatten.

Så fryktelig sjokkert er de nok ikke over hverandre. Sjøl om SV har fått ny leder, og alle er enige i at det er fint om det skaper litt bråk i media.

