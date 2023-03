Grorud tapte knepent for Alta: – Det er detaljer som avgjør

LSK-hallen (Dagsavisen): – Dette er sånn PostNord (2. divisjon) vil bli. Alta er et kompetitivt lag og i dag tok de den muligheten de fikk. Da vinner de kampen, og det må vi leve med. Det er detaljer som avgjør, og sånn vil det bli mer av denne sesongen, sier Grorud-trener Jonas Rygg til Dagsavisen.

Han er fornøyd med testen, til tross for at det ble et tap.

– Det er mye trening i en kamp som denne, så jeg er veldig fornøyd med at det er et lag som Alta vi møter. De ligner på det finske laget vi møtte i Spania, og i dag leverer vi bedre mot en sånn type motstander. Det er et ungt lag vi har som trenger trening, hvordan sette presset, flytte beina og finne timingen i angrepsspillet, sier Jonas Rygg.

Duelltett på tørr bane

Etter at U21-laget til Grorud slo andrelaget til Lillestrøm tidligere på dagen, var det A-lagets tur til å måle krefter på samme bane. Alta var dagens motstander, det er jo et lag som er vant til å spille inne i en tørr hall. De er også et andredivisjonslag, men spiller i den andre avdelingen. Oppgjøret ble duelltett uten mange store sjanser.

Kunstgressdekket i LSK-hallen er nemlig tørt, og det påvirket spillet denne ettermiddagen. Grorud hadde et lite spillemessig overtak og definitivt defensiv kontroll. Det farligste Alta kom med var en klarering som handlet på nettaket til Vegard Storsve, i andreomgang scoret de på sin eneste store sjanse. Til tross for mange dueller og stadig skifte av ballinnehaver, var det et høyt tempo på det som skjedde.

Stillingskrig

I førsteomgang var det Grorud som oftest kom seg til siste tredel, hvor de søkte kombinasjonsspill, få touch og bevegelse. Det kom noen fine angrep av det, med rettvendt spiller ned til linja og innspill med vinkel mot spissene. Tollef Kvello Etholm og Didrik Sereba fikk gode avslutningsmuligheter, men traff ikke ballen rent nok. Noen sene taklinger ga Grorud forsøk flere frispark. Dessverre måtte nyervervelsen Rino Falk Larsen gi seg med en skade litt etter halvtimen.

– Jeg syns vi hadde et godt press med Rino på banen, og det er synd han måtte gi seg. For han så veldig bra ut, og var kvikk og frisk. Han fikk en strekk i hamstringen og sa det røsket skikkelig til i muskulaturen, så der snakker vi nok en del uker, dessverre. Det er skikkelig synd. Vi skal egentlig ikke få slike muskelskader, det har vi jobbet mye med. Det kan ha vært banen her, dårlig oppvarming ettersom det ble spilt en annen kamp rett før. Vi har også vært gjennom en slitsom hjemreise fra Spania, sier Jonas Rygg.

[ Frigg prøvde seg mot Kjelsås: – Det har vært opp og ned ]

Alta tok sjansen

Det ble en andreomgang med mange offsides, lite sjanser og en hel del støttepasninger. Ingen av lagene maktet å etablere seg på siste tredel. Men da Alta tok ledelsen ved timen spilt, stemte plutselig alt for gjestene fra nord. Oppspill på spiss, flikk ut på kant, innlegg og heading foran mål. Et flott angrep, men Christian Reginiussen er ikke den mest høyreiste karen og kom veldig lett til i boksen.

– De vinner kampen på den kontringen. Det må vi leve med. Vi hadde ikke god nok defensiv beredskap der, men det var godt satt av dem. Det er slike detaljer som avgjør, sier Rygg.

Scoringen kom etter timen spilt, på et tidspunkt mye av kampbildet skiftet spor, mener Jonas Rygg.

– Vi var i ferd med å knekke dem på midtbanen i det den kontringen kommer. De begynte å bli slitne i det leddet. Scoringen endrer jo kampbildet slik at vi må fram og jage scoring. Det er et scenario vi må være forberedt på, at vi potensielt må opp og jage etter at motstanderen scorer, sier treneren.

For tidlig i bakrom

Det ble ikke noe lettere for Grorud å finne åpningene etter baklengsmålet. Alta jobbet hardt på midten og mange av gjennomspillene Grorud prøvde seg på ble avblåst for offside. Men Berger Kisaruko, som kom inn for Falk Larsen i førsteomgang, var Groruds beste og en stor trussel for Alta. Han viste gode egenskaper en mot en offensivt og kom til flere innlegg. Ett av disse traff Mads Andersen som skjøt rett på keeper fra åtte meter.

– Det er en stor sjanse, så vi hadde muligheten. Igjen, det er detaljer som avgjør, sier Rygg.

Da det endelig lykkes med gjennomspill og avslutning ble Nikolai Hristov avblåst for offside.

– Det ble veldig mye offside, og det tror jeg handler om oss. At vi ikke finner den riktige timingen i gjennomspillene. Niko er gjennom fire-fem ganger der. Gutta må trene mer på detaljene på siste tredel. Det ble litt kaos på slutten, vi prøvde noen variasjoner som ikke satt helt. Vi prøver å spille inn noen offensive spill som vi kan bruke, men har ikke trent nok på det. I tillegg var Alta flinke på å tvinge oss ut på høyresiden, der vi ikke klarte å knekke koden. Vi kunne nok ha slått mer diagonalt i bakrom, sier Rygg.

[ Kjelsås løp fra Frigg: – Vi er på god vei ]

Gunstige motstandere

Etter tapet for Honka i Spania, og nå Alta har Grorud møtt lag som har gjort det vanskelig for dem å spille sitt spill. Det er Jonas Rygg glad for. Og neste treningskamp er mot Ull/Kisa, før nyopprykka Moss blir motstander i generalprøven.

– Vi får prøvd oss mot et Ullensaker/Kisa som er et godt voksent andredivisjonslag. Og Moss er et nyopprykka lag. Jeg syns vi nærmer oss noe nå. Det var viktig å få 90 minutter i beina på spillere i sentralrekka. Didrik og Nikolai spiller 90, det samme gjør Peder Meen Johansen på midtbanen, og vi får spilt med alle stopperne våre også. Jeg har vært gjennom mange oppkjøringer før og vet hvor viktig det er å få fulle kamper i beina, sier Rygg.

Laget og troppen begynner å sette seg, men døra er åpen for at det kommer inn flere på østkanten før 31. mars.

– Vi må ha en ny keeper, så det vil nok skje. Men vi er også interessert i å ha muligheter i troppen. I en kamp er det ikke startelleveren som vinner kampen. De er der for å få et riktig kampbilde, men det er ofte de man setter inn som må gjøre den harde jobben. I dag setter vi inn Elias Nahiry og Theodor Kramarics for eksempel, det er typer som kan endre kampbildet og avgjøre ting på egen hånd. Det er alltid fint å ha typer til forskjellige scenarioer, så det kan hende vi vil hente inn noen til. Vi må selvfølgelig se an hva som er tilgjengelig i ukene som kommer, sier Rygg.

---

Kampfakta

Treningskamp 19. mars

Grorud – Alta 0–1 (0–0)

LSK-hallen, ca. 80 tilskuere

Mål: 0–1 Christian Reginiussen (59.)

Grorud:

Vegard Storsve – Fredrik Carson Pedersen, William Bjeglerud (Sebastian Henriksen fra 82.), Mikkel Knudsen (Mads Andersen fra 46.), Theodor Agelin (Edmund Owusu fra 67.) – Simen Beck (Theodor Kramarics fra 67.), Peder Meen Johansen, Rino Falk Larsen (Berger Kisaruko fra 34.) – Tollef Kvello Etholm (Elias Nahiry fra 82.), Didrik Sereba, Nikolai Hristov

---