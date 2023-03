Boris Johnson klar til å bevise sin uskyld i partygate-skandalen

En komité i det britiske parlamentet har de siste åtte månedene gransket den såkalte partygate-skandalen, og har innkalt Johnson til å avgi sin forklaring onsdag kommende uke, skriver BBC.

Granskningen kan føre til at Johnson mister setet sitt i parlamentet.

I en foreløpig rapport fra komiteen står det at bevisene i saken så langt undergraver Johnsons egen forklaring om at han ikke visste om de ulovlige festene i Downing Street, mens Storbritannia var nedstengt under koronapandemien.

Komiteen har ennå ikke offentliggjort sin endelige dom, men skrev tidligere denne måneden at Johnson kan ha villedet parlamentet flere ganger.

Nekter

Johnson nekter for å ha villedet parlamentsmedlemmer, og sier til BBC News at han er uskyldig.

Johnson har bedt om unnskyldning for skandalen, men har hele tiden stått fast ved at han ikke begikk noen regelbrudd selv. Saken førte til at han i juli i fjor måtte gå av som statsminister.

Komiteen mener det foreligger bevis for at Parlamentet kan ha blitt villedet av statsministeren flere ganger gjennom pandemien. Det er dette punktet som kan felle Johnson.

Ifølge avisen The Guardian planlegger advokatene hans å publisere et skriftlig bevis som inneholder nye vitneuttalelser, som støtter Johnsons påstander om at han ikke bevisst villedet Parlamentet.

Beviset skal ifølge avisen også inneholde eksempler på rådene han ble gitt da festene pågikk.

De britiske avisene Sunday Times, Observer og Sunday Telegraph skriver at rådene han fikk fra sine medarbeidere var at koronareglene ikke var blitt brutt.

Grillingen av Johnsen skal etter planen skje onsdag denne uken, og kan ifølge britisk presse vare i opptil fem timer. Det hele vil bli sendt på TV.

Dette er Partygate

Partygate er kallenavnet på den politisk skandalen i Storbritannia om arrangementer og fester som medlemmer av Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson holdt under pandemien i 2020 og 2021.

I denne perioden var Storbritannia stengt ned og folkehelsemyndighetene hadde innført omfattende forbud mot sosiale samlinger.

De første rapportene om festene i Downing Street og regjeringskvartalet Whitehall kom i slutten av november 2021. De vakte stor medieoppmerksomhet og førte til ramsalt kritikk av Boris Johnsons lederskap.

I slutten av januar 2022 ble tolv samlinger undersøkt av Metropolitan Police (politiet i London), inkludert minst tre der Johnson selv hadde deltatt.

Politiet utstedte 126 bøter til 83 personer som politiet fant hadde brutt covid-19-regelverket, deriblant til Johnson, hans kone Carrie Johnson og finansminister Rishi Sunak. De ba om unnskyldning og betalte bøtene.

Den britiske toppbyråkraten Sue Gray leverte 25. mai en omfattende rapport om festene under pandemien. Gray tok for seg 16 tilstelninger i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall i 2020 og 2021. Hun åpner for at det kan ha vært flere tilstelninger.

Partygate har ført til krav om at Boris Johnson må trekke seg som følge av manglende dømmekraft, noe han hittil ikke har villet gjøre.

(kilde: NTB / Wikipedia)

Sunday Times siterer en kilde som sier at de mener å kunne bevise at Johnsons uttalelser til parlamentet, var basert på råd fra sine tjenestemenn og rådgivere.

Avisene skriver også at forsvaret hans kan gjenta påstander om at Sue Gray, som ledet etterforskningen av «Partygate», er partisk.

Den britiske toppbyråkraten Sue Gray ledet opprinnelig granskningen av Partygate-skandalen, men har siden trukket seg. (AFP PHOTO/AFP)

Sue Gray har siden trukket seg og fått jobb som stabssjef for Labour-leder Keir Starmer, noe som skapte sinne blant Boris Johnsons allierte, inkludert hans tidligere regjeringskolleger Jacob Rees-Mogg og Nadine Dorries.

