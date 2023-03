Frykter opptøyer om Trump blir arrestert

USAs tidligere president skriver på det sosiale mediet Truth Social at han vil bli pågrepet tirsdag. Han ber tilhengerne protestere og «ta landet tilbake».

Døende land

I innlegget gjentar Trump de udokumenterte om at presidentvalget – og nasjonens hjerte – ble stjålet.

– Vi er blitt et døende tredje verden-land. Den amerikanske drømmen er død, skriver Trump i et innlegg som i sin helhet er skrevet med store bokstaver, ifølge NTB.

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, er ekspert på amerikansk politikk. Han tror ikke på en dramatisk seanse der politiet «vil ta seg inn i Trumps hus og arrestere ham».

– Hvis Donald Trump blir tiltalt, skal han selv overgi seg til påtalemyndigheten i New York. Dette har amerikansk politi lagt planer for i samråd med Secret Service, som beskytter Trump, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– Jeg går ut fra det er dette Trump viser til. Han bare dramatiserer det. De vil ikke fly inn til Florida og arrestere ham i huset hans, sier Mjelde.

USAs tidligere president risikerer å bli tiltalt for brudd på loven om valgkampfinansiering ved at aktoratet argumenterer for at pengene var et forsøk på å hindre publisering av opplysninger som kunne skade valgkampen hans.

Opptøyer

– Trump oppfordrer tilhengerne til å protestere. Kan resultatet bli opptøyer slik vi så under stormingen av Kongressbygningen?

– Helt klart. Men hvor mange, og hvor voldsomt? Vi vet ikke, for nå er det politiske USA virkelig i ukjent farvann. Trumpistene har vist sitt potensial for mobbvold, sier Mjelde videre.

Ekspresident Trump skriver at amerikanske patrioter bures inne som dyr, mens «kriminelle og venstrefolk går fritt omkring, brenner og dreper uten konsekvenser. Millioner strømmer inn gjennom våre åpne grenser. (...) Selve levesettet vårt trues av kriminalitet og inflasjon».

Trump hevder videre at lekkasjer fra påtalemyndigheten på Manhattan indikerer at landets «tidligere president og Republikanernes fremste kandidat med god margin» – altså ham selv – vil bli pågrepet tirsdag.

– Protester, ta landet vårt tilbake, lyder oppfordringen på slutten av innlegget.

