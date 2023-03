Etterlyste plan for finanskrise - fikk ingen svar

TRONDHEIM (Dagsavisen): Under Senterpartiets landsmøte gikk styremedlem i Vestfold Sp, Richard Fossum, opp på talerstolen med spørsmålet:

«I hvilken grad har vi en beredskap for å håndtere en stor global resesjon, eller et krakk, både på boligmarkedet, hyttemarkedet og finansmarkedet?».

På landsmøte er både finansminister Trygve Slagsvold Vedum, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Geir Pollestad.

Ingen svarte Fossum på spørsmålet om hvordan Norge vil håndtere en global resesjon.

Bankkollaps

Bakgrunnen for spørsmålet er den siste tids bevegelser i USAs banksystem, der amerikanske Silicon Valley Bank (SVB) kollapset forrige uke. To andre banker i USA fulgte etter, i tillegg til børskollaps flere steder i Europa og USA. Det kalles en av de største bankkollapsene siden finanskrisen i 2008.

– Vi vet ikke hvor robust den vestlige økonomien er, sier Fossum, og mener man har høy levestandard i Norge, men en usikker økonomi.

– Det betyr at den kan velte, og det kan skje ved dominoeffekt. Sånn som i 2008, var det noen banker i USA som gikk over ende, så plutselig fulgte mange etter. Det kan skje igjen, sier han, og etterlyser en handlingsplan for finanskrise. Han mener en slik krise vil føre til at en mengde privatpersoner og bedrifter kan komme i store økonomiske vanskeligheter.

– Og du fikk ikke svar på spørsmålet?

– Nei, overhodet ikke. Verken svar fra talerstolen, eller at noen kom bort til meg og sier at det der er interessant, sier han, og tolker det som om at det ikke er interesse blant ministrene i salen for spørsmålet.

– Det kan være feil, men jeg kan ikke tolke det på annen måte enn at det er reaksjonen, sier han, og sier han savner svar fra regjering og Stortinget.

Richard Fossum fra Vestfold Sp under årets landsmøte i Senterpartiet. (Einar Lohne Bjøru)

Pollestad: – Ikke enig

Senterpartiets finanspolitiske talsmann er ikke enig i kritikken fra Fossum.

– Vi har en god beredskap på finanskriser. Handlingsplaner, det tror jeg blir vanskelig å lage, for vi vet ikke hvordan den neste krisen er. Men vi må være i stand til å handle raskt, og ha en grunnleggende sikkerhet og stødighet i bunn.

Han sier man har beredskap i form av å stille krav til banken og vareproduksjon det et etterspørsel etter.

– Med et krakk i boligmarkedet, for eksempel, er det viktig å ha strenge krav til boliglån. Det har mange opplevd som tungt, med strenge krav til egenandel, men det er jo der for at man ikke må selge huset hvis verdiene synker. Sånn sett har du en beredskap for det, men man planlegger ikke for at det blir finanskrise, sier han.

– Alt tyder på at vår økonomi er mer robust enn det var i 2008, sier han, og mener man har lært siden da, og stiller strengere krav til bankene.

Han sier han er bekymret for flere ting i verdensøkonomien, blant annet et mulig finanskrakk.

– I USA har de regulert for lite, sannsynligvis. De har bare stilt krav til de store bankene. Ikke vet jeg hva liten tue kan velte stort lass er på amerikansk, men det er sånn i økonomien og. Men vi vet ikke enda hvor omfattende dette blir enda, sier han.

– Norge er godt skodd, men det vil ramme oss, når vi har en åpen økonomi.

Økonom: – Trygg

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, sier han er trygg på Norges vegne.

– Enn så lenge er problemene håndterbare. Men man kan gjøre mye dumt, som får problemene til å bli større enn de trenger å være. Som det ligger an nå, ser det ut som at man har kontroll, sier han.

Makroøkonom Jan Ludvig Andreassen Makroøkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen (Terje Pedersen/NPK)

– Vi må erkjenne at dette er en slags prøvelse for banknæringen globalt, og i motsetning til 2008 er det småbanker som er problemet. Måten vi kom oss igjennom det på, var en lang periode med lav økonomisk vekst og rentekutt, sier han, og sier kutt i rentene vil være et av tiltakene om det skulle gå verre.

Andreassen legger også til at Norge aldri har hatt så store reserver som i dag, med oljefondet og aksjeposter i ulike selskap.

– Vi har aldri vært så godt skodd for en krise som vi er i dag.

