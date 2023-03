Utsatt for overgrep – hjelpepleier ble oppsagt

Det var i januar overgrepet ble avdekket på et sykehjem i Nord-Bohuslän. «Den eldre personen er redd og vil ikke. Det gjør vondt. Hjelpepleieren er hardhendt og lytter ikke», skriver Strömstads tidning om hendelsen.

Det hele ble avdekket da lederen for sykehjemmet hørte bråk og rop fra avdelingen. Ropingen økte i omfang, og lederen gikk for å se hva som skjedde. Det er først når han finner beboeren alene og gråtende på dagligstua han innser hva som har skjedd. Hjelpepleieren blir suspendert, og hendelsen rapportert til helsetilsynet.

Undersøkelsen som kommunen i Nord-Bohuslän iverksatte avslører at beboeren ble vekket og tvunget opp fra sengen og i en rullestol. Til tross for gjentatte protester. Hjelpepleieren forflyttet den eldre alene, selv om kravet er at det skal være to ansatte. Deretter ble den eldre kjørt til dagligstua og servert kaffe – av det som andre ble oppfattet som hardhendt.

– Skrøpelige personer bør håndteres med ekstrem forsiktighet. Selv en feil bevegelse, for eksempel å utføre et dobbeltskift alene, kan forårsake skade. Det trenger ikke å være synlige skader. Opplevelsen av å ha smerter som pleietrengende er nok, sier kommunens administrasjonssjef til Strömstads tidning, og legger til:

– Den ansatte ble umiddelbart fjernet fra stillingen, og vedkommende jobber ikke lenger i kommunen. Jeg anser denne oppførselen som grov uaktsomhet, noe jeg ikke aksepterer som arbeidsgiver.

