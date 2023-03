Risikerte NM-avlysing, men nå er det reddet – så vidt

– Det har vært delte meninger om dette. Noen hos oss mener at vi allerede har gjort nok, sier kretsleder Lise Brekken i Trøndelag krets.

– Vi hadde jo NM i speiding også i fjor. Da hadde vi i tillegg en ledersamling for hele landet, og i 2021 roverfemkamp for speidere mellom 16 og 26 år. Rett for koronaen var det også en del arrangementer.

– Men det som er, er jo at ingen andre har meldt seg, og det vil bli litt kjipt å arrangere kretsmesterskap for speiderne våre, uten gulroten at de kan komme til NM. Så nå får vi brette opp ermene.

Rovere er de eldste speiderne, som i Norge er mellom 16 og 25 år. I roverfemkamp konkurrerer deltakerne i grenene orientering, valgfri oppgave, hemmelig oppgave, teoretisk kunnskap og hinderløype.

Leter etter folk

I februar skrev Dagsavisen at Norges speiderforbund, i likhet med mange andre frivillige organisasjoner, har slitt med å få tak i nok frivillige til å påta seg dugnadsoppgaver etter koronaen. Derfor tikket klokka ubønnhørlig ned mot en avlysning av NM i speiding, som er blitt arrangert siden 1989, i år.

På overtid meldte så Trøndelag krets seg til å gjenta det de gjorde i fjor, med hjelp fra Romsdal og Nordmøre krets i Norges speiderforbund.

– Vi kjører en reprise av NM i speiding på Røstad i Levanger i fjor, bortsett fra oppgavene speiderne skal utføre da. De vil være nye, forteller Brekken.

– Beredskapsplaner og alt sånt har vi jo liggende. Mye er derfor allerede gjort.

– Har du alle de frivillige du trenger?

– Vi må være opp mot 100, og vi leter etter folk ennå, så hvis noen i speider-Norge leser denne saken, må de gjerne gi lyd fra seg, svarer Brekken.

[ Oslo: Minst bynatur for dem som tjener minst ]

Må betale avgift

De som melder seg, må være forberedt på at de ikke bare skal jobbe gratis, men også betale for seg.

– Vi betaler en deltakeravgift for å være med, på 300 kroner eller noe sånt. Sånn er det å være med og yte en frivillig innsats, forteller Brekken.

En av de store kostnadene ved NM i speiding er å leie inn festivaldoer til de om lag 1.000 speiderne som deltar. I tillegg påløper kostnader til blant annet leie av leirområde, lokaler, materiell og noe mat. Dette må kretsene være med på å dekke. De må også sørge for transporten til NM i speiding selv.

– Det koster jo en del når en patrulje på åtte, for eksempel fra Tromsø, skal til Levanger, påpeker Brekken.

– Derfor prøver vi å presse ned prisen på arrangementet, og derfor ønsker vi også at NM i speiding skal flyttes rundt i landet, slik at det jevner seg ut økonomisk sett for dem som deltar.

Speiderpatruljen Ørn fra Førdespeidarane vant NM i speiding i fjor. Bak fra venstre: Maja Jørgine Matre Aronsen, Bertine Ottesen Frimanslund, Ida Ottesen Frimanslund og Emilie Grinde. Foran fra venstre: Mathilde Matre Aronsen, Amalia Vincenza Mocci og Laura Marie Mocci. Foto: (Håkon Kristoffersen)

[ Klima, plast, natur og hav: Kan avtalene redde verden? ]