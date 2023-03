Riksmekleren skal forsøke å løse Olivia-streiken

Etter fire uker i streik er det obligatorisk mekling, og dermed møttes partene i Olivia-streiken hos Riksmekleren tirsdag ettermiddag.

Da partene gikk inn til mekling ble det arrangert fanemarkering, der andre fagforeninger viser solidaritet med de streikende.

Møtet tirsdag førte ikke til noen konkrete resultater, men partene har avtalt å møtes igjen for å fortsette dialogen innen kort tid.

Bakgrunnen for streiken er at organiserte i Fellesforbundet på restauranten i Hegdehaugsveien i Oslo, har krevd tariffavtale.

Dette avviser arbeidsgiveren, og sier at et flertall av de ansatte ønsker seg en husavtale i stedet, skriver FriFagbevegelse.

En husavtale er en lokal avtale uten forankring i fagbevegelsens avtaleverk. Det er ikke streikerett på en husavtale, og den gir heller ikke rettighetene til medbestemmelse eller AFP som en tariffavtale gir.

Streiken hos Olivia Streiken hos Olivia i Hegdehaugsveien har nå vart i en måned. Mandag denne uken viste Christopher Beckham (t.h.), leder i Handel og Kontor, sin støtte til de streikende ansatte som er organisert i Fellesforbundet. Her sammen med tillitsvalgt Kasim Shah. (Brian Cliff Olguin)

Mer overbevist under streiken

Helt siden i fjor sommer har Fellesforbundet forsøkt å få på plass tariffavtale ved Olivia Hegdehaugsveien.

Da kravet ble levert inn, var det over 30 organiserte på restauranten. Dette tallet har imidlertid sunket ettersom mange har sluttet og fått seg andre jobber.

– Det handler om bedre lønn, så klart. Men selve prosessen fra i fjor sommer har gjort meg mer og mer overbevist om at vi trenger tariffavtale. Etter at vi reiste kravet om avtale, har ting skjedd. Plutselig, over natta, kom det på plass tillegg for helger og kveld, sa servitør Johannes Måseide da streiken var i gang.

Han ønsker seg mer trygghet og forutsigbarhet.

– Det er ikke betryggende at endringer i husavtalen bare kan innføres helt plutselig. Hva tilsier at ting ikke kan fjernes like fort, spør servitøren.

Kokken Daniel Okorie bekreftet Måseides oppfatning.

– Da vi ble med i Fellesforbundet, begynte ting endelig å skje. Jeg blir sint! Før vi meldte oss inn var alltid svaret fra bedriften at alt vi ba om var helt umulig å innfri. Nei, nå vil vi ha nasjonal tariff, som alle andre, uttalte Okorie.

Steile fronter

Frontene mellom Fellesforbundet og arbeidsgiversiden har vært steile.

– Vi opplever at folk fra Fellesforbundet trakasserer gjester og spiller på dårlig samvittighet. De har også kommet med stygge kommentarer om oss, uttalte HR-direktør Kristin Arnkværn da streiken hadde vart en drøy uke.

Hun sier det gjør dem «enda sikrere på at de ikke vil slippe Fellesforbundet inn i vårt hus».

Sjefen for Olivia i Norge, Fredrik Remmen, skrev nylig i et innlegg i Dagsavisen at «det store flertallet av våre medarbeidere foretrekker vår egen tariffavtale, og vil ikke ha Fellesforbundets avtale. Streiken som Fellesforbundet nå fører utenfor en av våre restauranter, er dermed ikke medarbeiderne i Olivias streik».

