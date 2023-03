Batterifabrikk-ordførere mener Norge ligger bakpå på batterisatsingen

En ny rapport fra Menon Economics, bestilt av kommunene Arendal, Rana og Tysvær, viser et stort gap mellom støtten selskaper kan få i Norge mot andre land de etablerer seg i.

De sier kommunenes ordførere i en pressemelding.

Nå ber de om at staten sikrer mer konkurransedyktige vilkår.

Viser til Hurdalsplattformen

Rapporten ble overlevert til næringsminister Jan Christian Vestre under et møte med kommuner som har planlagte etableringer av batteriindustri, og fikk levert rapporten som har sammenlignet støtten til batteriindustrien i Norge med nivået i USA, EU og Kina.

«Bakgrunnen for rapporten er den amerikanske skattelovpakken «Inflation Reduction Act» (IRA) som tredde i kraft 1. januar i år. Den nye skattelovpakken inneholder i underkant av 4000 milliarder kroner i subsidier for å tiltrekke nye grønne industrietableringer til USA» står det i pressemeldingen.

Videre viser ordførerne til Hurdalsplattformen, som sier at regjeringen «legge til rette for storskala battericelleproduksjon i Norge, gjennom å sikre næringen rammebetingelser som i større grad er konkurransedyktige internasjonalt».

I pressemeldingen kommer det fram at det i dag er et stort gap mellom støtten selskaper kan få i Norge og det de kan få i utlandet.

Rapporten viser at for hver krone en bedrift investerer i en batterifabrikk i USA vil de få opptil to kroner i nåverdi av støtte igjennom produksjonsstøtte per investert krone, mens i Norge har de så langt fått ett øre i støtte. På andre siden av svenskegrensen har svensk batteriindustri fått 48 øre i støtte for hver krone som er investert. Det betyr at det også er betydelige forskjeller internt i EØS-området.

– Vil gi gode skatteinntekter

– Når vi som batterikommuner har tatt initiativet til denne rapporten er det fordi vi ønsker å gi innspill til regjeringens arbeid med rammebetingelser for etablering av batteriindustri i Norge. Vi opplever at regjeringen jobber aktivt med problemstillingen sammen med europeiske myndigheter, sier Robert Nordli (Ap), ordfører i Arendal kommune.

I Arendal planlegger selskapet Morrow en batterifabrikk med 2500 ansatte. Nordli mener funnene i rapporten viser hvor ettertraktet denne industrien er for USA.

– Norsk industri har behov for konkurransedyktige rammevilkår sammenlignet med industrien i utlandet. De konkurrerer i et verdensmesterskap og da kan ikke bedrifter på andre siden av grensen få 50 ganger mer statsstøtte enn i Norge, sier Sigmund Lier (Ap), ordfører i Tysvær kommune hvor selskapet Beyonder planlegger en storskala battericellefabrikk i Haugaland Næringspark.

FREYR Battery er i gang med å bygge fabrikker med mål om 1500 ansatte i Rana kommune, men har kunngjort at de vil trappe ned aktiviteten til fordel for USA etter innføringen av IRA.

– Battericelleproduksjon i Arendal, Rana og Tysvær alene har mulighet til å kunne sysselsette 6000–7000 personer innen 2030. Dette vil kunne gi gode skatteinntekter til staten, og bidra til å finansiere vår felles velferd, men da haster det å få på plass et norsk svar når det gjelder rammebetingelser for batteriindustrien i Norge, sier Geir Waage (Ap), ordfører i Rana kommune.

