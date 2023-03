Georgisk ungdom kjempet ned omstridt lov: – Europa er frihet, Russland et slags fengsel

Av Jan-Morten Bjørnbakk/NTB

I forrige uke var den georgiske hovedstaden Tbilisi preget av ungdommer som ble sprayet ned i tåregass og vannkanoner.

De hadde demonstrert for å stanse myndighetene i å kopiere en av Vladimir Putins mange oppskrifter for å kneble opposisjon.

Utenlandske agenter

Opptøyene startet samtidig som landets folkevalgte tok opp til behandling lovforslaget der alle organisasjoner som mottar mer enn 20 prosent støtte fra utlandet, blir tvunget til å registrere seg som «utenlandske agenter».

I nasjonalforsamlingen argumenterte motstanderne mot en lov de mener vil ødelegge sjansene for Georgia til å bli Nato- og EU-medlem en gang i framtida.

Ifølge nyhetsbyrået AFP var det ikke argumentene inne i salen, men protestene utenfor som fikk det styrende Drømmepartiet til å ta en U-sving. Da forslaget endelig kom opp til votering fredag, ble det nedstemt med 35–1 i en behandling som tok fire minutter.

Innenriksministeren opplyste senere samme dag at politiet hadde løslatt alle de 133 som ble pågrepet i demonstrasjonene i løpet av uka.

– Jeg vil bygge et sterkt europeisk land

– Vi er glade for at lovforslaget havarerte. Det georgiske folk har seiret og vil fortsette sin kamp for en europeisk framtid, sier den 20 år gamle studenten Saba Meurmisjvili til AFP.

Han satt to dager i arresten for å ha ropt slagord mot regjeringen. Studenten ble bøtelagt for over 9.000 kroner, men stilte seg i demonstrantenes rekker igjen med en gang han slapp ut. Han vil ikke gi seg i sin protest mot en «regjering som vil bringe oss tilbake til Russland».

– Jeg vil bygge et europeisk land. Min generasjon er født og oppvokst i et fritt og demokratisk Georgia, og vi vil beholde friheten, sier Meurmisjvili.

– Kuppforsøk fra utlandet

Kreml karakteriserer demonstrasjonene i Tbilisi som «et kuppforsøk orkestrert fra utlandet». Men den russiske innflytelsen er på retur, og den unge generasjonen er sterkt proeuropeisk.

Den fengslede ekspresidenten Mikheil Saakasjvili roser demonstrantene i et innlegg på Facebook.

– De sto briljant imot den brutale makta som ble brukt i not dem, skriver Saakasjvili, ifølge nyhetsbyrået AP.

De siste årene har opposisjonen beskyldt det georgiske regjeringspartiet for å gjennomføre prorussisk politikk under dekke av å være vestlig orientert. De peker på at partiets grunnlegger, den tidligere statsministeren Bidzina Ivanisjvili, fortsatt styrer politikken. Han har blitt milliardær av å gjøre forretninger med Russland.

Drømmepartiet avviser enhver tilknytning til Russland og enhver lojalitet til Moskva. Men på tross av at partiet til slutt trakk lovforslaget, hevder de at folket har blitt lurt.

– Lovforslaget ble feilaktig stemplet som «Den russiske loven», heter det i en felles uttalelse fra Drømmepartiet og deres parlamentariske samarbeidspartnere.

Sammenlignes med Maidan

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sammenligner demonstrasjonene i forrige uke med Maidan-protestene i Ukraina i 2014, som feide den prorussiske regjeringen av banen. I en tale på statlig fjernsyn hevder han at lovforslaget var innledningen til et forsøk på å fjerne regjeringen med makt.

I sin rapportering fra Tbilisi sammenligner AFP stemningen med protestene på Maidan-plassen for ni år siden. Georgia har også i nær historie opplevd invasjon fra sin store nabo i nord.

I 2008 ble russiske soldater sendt til Sør-Ossetia etter at georgiske styrker forøkte å inna regionen i Transkaukasus som tidligere var en autonom oblast i Georgia.

Den kortvarige krigen endte med en fredsavtale som blant annet førte til at russerne trakk seg tilbake, men bygde militære baser i Sør-Ossetia og Abkhasia. Russland anerkjenner de to regionene som uavhengige regioner, slik de gjør med Krim, Luhansk og Donbas i Ukraina.

Mange av de unge demonstrantene i Georgia ser på EU-medlemskap som det ultimate bruddet med landets sovjetiske fortid. De ser også på EU-medlemskap som en garanti for individuell frihet og økonomisk framgang.

– Europa er frihet, Russland et slags fengsel, roper 15-åringen Alexander Zhikia.

