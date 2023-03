De beste Oscarantrekkene 2023

Oscar-utdelingen er en av de mest sette røde løperne i verden. Det forventes at de som er tilstede, stiller i oppsiktsvekkende, glamorøse antrekk. Mange av de nominerte, inkludert vår egen Sigrid Kandal Husjord leverte på motefronten i år, det samme må sies om Malalas paljettkjole fra Ralph Lauren og britiske Florence Pugh som stilte i et oppsiktsvekkende antrekk fra Valentino, bestående av en grå kåpe over korte shorts. Her er noen favoritter:

Stjerna: Sigrid Kandal Husjord i gnistrende paljetter

95th Annual Academy Awards - Arrivals - RED CARPET Sigrid Kandal Husjord i gnistrende paljetter (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Dronningstil: Fan Bingbing i Tony Ward Couture

95th Annual Academy Awards - Arrivals - RED CARPET Fan Bingbing iTony Ward Couture (VALERIE MACON/AFP)

Høy splitt: Cara Delevingne i Elie Saab

95th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood Cara Delevingne i Elie Saab (ERIC GAILLARD/Reuters)





Havfruekjolen: Halle Bailey i Dolce & Gabbana

95th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood Halle Bailey i Dolce & Gabbana (ERIC GAILLARD/Reuters)





Flagrende purpur og isblått: Monica Barbaro i Elie Saab

95th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood Monica Barbaro i Elie Saab (ERIC GAILLARD/Reuters)





Overraskelsen: Malala Yousafzai i Ralph Lauren

95th Annual Academy Awards - Arrivals - RED CARPET Malala Yousafzai i Ralph Lauren (ANGELA WEISS/AFP)





Rosa for alle pengene: Allison Williams i Giambattista Valli Couture

95th Annual Academy Awards - Arrivals - RED CARPET Allison Williams i Giambattista Valli Couture (ANGELA WEISS/AFP)





Dyp utringing: Eva Longoria i Zuhair Murad

95th Annual Academy Awards - Arrivals - RED CARPET Eva Longoria i Zuhair Murad (ANGELA WEISS/AFP)





Gudinnestil: Sandra Oh i Giambattista Valli Couture

95th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood Sandra Oh i Giambattista Valli Couture (ERIC GAILLARD/Reuters)





Rebellen: Florence Pugh i Valentino

95th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood Florence Pugh i Valentino (ERIC GAILLARD/Reuters)





Minimalistisk statement: Hong Chau i custom Prada

95th Annual Academy Awards - Arrivals - RED CARPET Hong Chau i custom Prada (ANGELA WEISS/AFP)





Klassikeren: Jamie Lee Curtis i Dolce & Gabbana

95th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood Jamie Lee Curtis i Dolce & Gabbana (MARIO ANZUONI/Reuters)