Trude Drevland: – Det er mulig å gjøre hva som helst med god mat. Til og med forføre

Navn: Trude Drevland (75), tidligere politiker for Høyre og ordfører i Bergen

Aktuell med: Kokeboka «Trudes tradisjonsmat»

Det er jo en fantastisk bok som du har kommet ut med. Gratulerer!

– Takk! Jeg er jo kry, vet du.

Visste ikke at du var en sånn racer på kjøkkenet?

– Det er nok å overdrive. Men jeg elsker å lage mat, og det er grunn god nok syns jeg. Det er jo sånn at det å stå på kjøkkenet er utrolig hyggelig, og du kan godt ta deg god tid, hvis du bare har litt rødvin i glasset og kan smake deg fram til det perfekte resultatet. Hyggen rundt et bord med god mat, det finnes ingenting som er bedre!

Trude Drevland er en livsnyter og deler gjerne sine beste tips for det gode liv. (Nikolas Gogstad-Andersen)

Altså du er høyrepolitiker, ordfører, anklaga for snusk … og så kommer det kokebok?

– Ja. Altså, det handler om livet.

Går det an å forføre folk med god mat?

– Det er mulig å gjøre hva som helst med god mat. Til og med forføre. Uten problem! Og la meg si det sånn: det har jeg også testet ut, siden du nå måtte nevne dette snusket. Men det får du ikke vite noe som helst om.

Ikke engang hva som ble servert?

– Nei. Og heller ikke resultatet, men det var brukbart.

Oi, skjønner! Men du, der du blitt Norges eldste influencer?

– Det er godt mulig. Jeg ser ikke på meg som det, men hvis jeg, med min blotte tilstedeværelse kan komme i veien for usunne influensere, så er jeg gjerne Norges eldste influenser. Og da håper jeg at jeg har en påvirkning som bare er positiv.

Du har jo over 42.000 følgere på Instagram. Hvordan får man til det?

– Det har jeg ikke skjønt heller, men det er noe jeg har truffet hos folk. Jeg tar det som et kompliment og jeg elsker det. Det som er morsomt er at de fleste av følgerne mine er mellom 18 og 40 år. Og de skal også elske å lage mat, så de kan nå lese kokeboka.

Går du på fester med Sophie Elise og sånn?

– Nei, det gjør jeg ikke. Det har hendt, men det har ikke vært fordi det var nødvendig. Men jeg har personlig ingenting imot Sophie Elise. Men verdier, det deler vi ikke.

Men er du på TikTok også?

– Jeg er på TikTok. Jeg legger ikke noe ut der. Men jeg har masse venner der som jeg må følge med på, Alex Alexander, Erlend Elias, Henrik Borg og sånn. Jeg må følge med på om de gjør noe gærent, så jeg må kjefte.

Men altså kokebok, er du i ferd med å bli en norsk Martha Stewart?

– Nei nå synes jeg du tar den helt ut her, altså. Det begynner med at du minner meg på at jeg har vært snuskete, som dere kaller det. Og så skal jeg bli Martha Stewart også? Jeg tror vi roer det kraftig ned og sier at det er jeg er best til, kjære deg, det er å være Trude. Og det har jeg øvd meg på jævlig lenge, så det er jeg helt knallgod til. Hvis jeg kan være en god versjon av meg selv, så kan de si hva de vil, alle de andre.

Enig med deg! Er det en høflig måte å si at nå får jeg ta meg en bolle?

– Ja! For jeg tror kanskje at min misjon i livet er å vise at man kan være seg selv, være helt naturlig, uten noe hjelp, og likevel ha det godt over middels bra. Det er et statement i seg sjøl.

Og da må vi jo snakke litt om marihøna di.

– Det kan vi godt.

Er det ekte eller er en juksetatovering?

– Nei, nå! Det er overhodet ikke noen liksomtatovering, du. Det er en helt ekte tatovering som sitter på min høyre ankel. Og den kom når jeg var i hagen hos Solveig Kloppen, fordi de spurte meg om det var noe jeg ikke hadde fått gjort som jeg hadde ønsket meg. Og da sa jeg at jeg ønsket meg en tatovering av en marihøne, og det fikk jeg for åpen mikrofon.

Blir det flere tatoveringer?

– Det blir veldig mye annet, men det blir ikke flere tatoveringer.

Ok, fortell meg litt om kjøttsuppa di!

– Jeg er jo helt overbevist om at den er det beste som finnes. Dette er jo tradisjonen hjemme fra mamma, det er derfor jeg har det med. Her er det snakk om deilig smak og masse nostalgi, fordi ingenting smaker bedre enn det vi spiste i barndommen. Sånn er det med karbonadesmørbrødet til min pappa også. Ingenting smaker bedre enn det jeg fikk da jeg var barn.

Jeg ser du skriver at frokosten er viktig for deg – tar du den på senga av og til?

– Jeg spiser aldri på sengen. Til frokost står jeg opp til og dekker mitt eget sølvbrett med rosa kopp, sølveggeglass, rundstykke og nykokt egg og selvfølgelig nytrukket kaffe. Da nyter jeg.

Det er fortsatt mulig å vise at du er dekadent – hva gjør du for eksempel når du skeier ut?

– Jeg hadde nærmest sagt alt mulig, men det får du ikke vite. La meg si at min måte å skeie ut på i min alder er å gå ofte ut sammen med gode venner og drikke litt mer vin enn jeg sikkert tåler. Men, who cares så lenge det er i godt selskap?

Ja, jeg ser jo på bokomslaget at du er en elegant kvinne som liker å nyte det gode liv.

– Åh ja, absolutt. Og det er jo ingen grunn til at man skal la det være fordi man er blitt noen år eldre. Eller som jeg kaller meg, en ung gammel.

Men du, har du gjort noe i livet som du angrer på?

– Jeg har aldri angret på noe jeg har gjort. Hvorfor i verden skulle jeg det? Nei vet du hva, det er to ting jeg ikke gjør. Jeg går ikke og bruker tid på å angre på noe jeg allerede har gjort. Og jeg lever ikke i fortiden. Jeg ser fremover og gleder meg over det jeg kan få lov til å gjøre i fremtiden. Det kan være en god leveregel.

Uff ja, jeg er en sånn som dveler på slemme ting jeg har gjort når jeg ikke får sove om natten …

– Altså du? Det er så bortkastet tid. Så fy deg, slutt med det med umiddelbar virkning!

Ok, jeg skal prøve. Men, hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hvis jeg overhodet skulle stått fast i heisen, så måtte være sammen med min nærmeste venn eller datter. Men det er jo egentlig ikke noen som har lyst til å stå fast i heisen. Og du – en ting til …

Ja?

– Du kan godt droppe det der med snusken. Og hvis ikke, hvis du koser deg med det … ja, så driter jeg i det. Takk for i dag!





