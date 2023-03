Meghan Markle blogger igjen

Meghan Markles livsstilsblogg The Tig er klar for et comeback, og den omstridte hertuginnen er klar til å ta opp kampen med Gwyneth Paltrows meget innbringende blogg Goop. I følge avisen The Mirror har Meghan Markle fått offisiell foreløpig godkjenning for å gjenopplive nettstedet hun stengte etter å ha forlovet seg med prins Harry i 2017.

I likhet med Goop vil den fornyede bloggen tilby tips om mat, reiser, mote, kunst, design, bevisst livsstil og velvære. Den omstridte tobarnsmoren kan også bli en slags Klara Klok, ifølge detaljene som ble oversendt det amerikanske varemerke- og patentkontoret som spesifikasjoner av hva bloggen skal handle om.

[ – Helt vanlige barnebilder misbrukes av pedofile ]

Til tross for bemerkelsesverdige spenninger mellom Meghan, faren, søsteren og kongefamilien, vil nettstedet hennes dele ut «kommentarer og råd i personlige forhold», heter det i teksten.

Nettstedet skal være oppe så snart som neste uke, og kan bli ennå en inntektskilde for hertugen og hertuginnen, etter at de ble avskåret fra sine kongelige midler. Kilder nær paret sier at Meghan håper å konkurrere med Gwyneths meget populære nettsted som selger New Age-, velvære- og luksusartikler som blant annet vaginaduftlys.

Meghan grunnla The Tig, oppkalt etter sin favorittrødvin, i 2014 mens hun spilte hovedrollen i rettsdramaet Suits, men stoppet etter forlovelsen med prins Harry.

[ – Det er mulig å gjøre hva som helst med god mat. Til og med forføre ]