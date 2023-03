Fransk politiker vil stanse publisering av barnebilder i sosiale medier

Tendensen til å legge ut bilder av barn på sosiale medier har et navn: «Sharenting» – en sammentrekning av «sharing» og «parenting». For Bruno Studer, parlamentsmedlem for Macrons parti Renaissance, er dette fenomenet en av de største risikoene for krenkelse av mindreåriges personvern. For å sikre respekten for barns bilderettigheter sendte den folkevalgte representanten inn et lovforslag i midten av januar, melder Le Monde.

Parlamentet behandler nå lovforslaget som tar sikte på å etablere beskyttelse av personvernet som et av foreldrenes ansvar som innehavere av foreldremyndighet.

Overbevist om at dette problemet er en av vår tids største utfordringer, har den tidligere læreren Bruno Studer gjort barns sikkerhet på nettet til en av sine kamper.

Et 13 år gammelt barn har i gjennomsnitt 1 300 bilder av seg selv i omløp på internett. Dette er bilder som kan misbrukes til barnepornografi eller som kan føre til mobbing i skolemiljøet. — Bruno Studer, fransk politiker

forklarer Studer og minner om at når bilder først er på nettet, mister foreldrene kontrollen over distribusjonen.

I lovforslaget minner han om at 50 prosent av bildene som utveksles på barnepornografiske fora, opprinnelig ble lagt ut av foreldre på deres sosiale medier.

Loven er neppe en mirakelløsning, men Studer håper å vekke foreldre nok til at de blir mer varsomme med å publisere bilder av barn på internett.

