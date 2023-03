Elsparkesykkel på stedet hvil i to uker: – Den sto bare i veien

Vedkommende, som ønsker å være anonym, forteller at han ble oppmerksom på elsparkesykkelen nær fotgjengerfeltet over Kirkeveien, på formiddagen 29. desember i fjor. Da lå den dekket av tynt snølag på fortauet.

1. januar. Nytt år og opp på hjulene igjen. Det meste av snøen er borte, men elsparkesykkelen får stå i fred. (Foto: Privat)

– En forsøpling av byen

Den samme elsparkesykkelen hadde kommet seg på hjulene den første dagen i det nye året, med noens hjelp, kan fotografen videre fortelle. Men lenger kom den ikke. I dag etter dag ble den stående på stedet hvil, i sol og regn og snø. Bare en sliten plasthandlepose avbrøt sin forblåste og målløse ferd gjennom byen i noen dager, for å holde elsparkesykkelen med selskap.

Hver dag sørget fotografen for å dokumentere den standhaftige elsparkesykkelen, som ingen ville bruke og ingen eier hente, helt til 11. januar. Da reiste fotografen på tur og ble borte i nesten en uke. Da han kom tilbake, var elsparkesykkelen vekk. Noen hadde omsider forbarmet seg over den.

– Ingen var interessert i å bruke elsparkesykkelen på over ti dager. Den sto bare i veien. En forsøpling av byen, faktisk, sier fotografen.

– En annen ting er at den sto i veien for snøryddingsmannskapene, tilføyer han.

– Elsparkesykler egner seg ikke noe særlig for en norsk vinter. Jeg la merke til at selv matbudene sluttet å bruke elsparkesykler etter at snøen hadde lagt seg. Det ble rett og slett for utrygt.

2. januar. Fotsporene rundt elsparkesykkelen taler sitt tydelige språk. Den har vært til hinder for fotgjengere. (Foto: Privat)

– Bør flyttes eller hentes

Var det kanskje derfor elsparkesykkelen ble stående der, urørt av menneskehender i så lang tid, selv om sikkert hundrevis eller kanskje til og med tusenvis av fotgjengere måtte gå utenom den? Var det ingen som våget å bruke den på glatta? Men hvis ingen ville bruke den, hvorfor ble den da bare stående der? Burde den ikke ha blitt hentet av noen?

Hm … Det er noe å høre med Bymiljøetaten om. Kanskje Rune Gjøs, som er direktør for mobilitet der, har svaret.

«Bymiljøetaten er enig i at kjøretøy som ikke har vært benyttet i en periode, bør flyttes eller hentes inn. Det kan være flere årsaker til at et kjøretøy blir stående, som blant annet at det har mistet GPS-posisjonen og selskapet ikke vet hvor det befinner seg», skriver Gjøs i en e-post til Dagsavisen.

«I denne konkrete saken kunne nok kjøretøyet blitt kontrollert og flyttet eller hentet inn for reparasjon noe tidligere. Det er selskapene sitt ansvar å samle inn og holde oversikt over elsparkesyklene, og sørge for at de ikke forsøpler», tilføyer Gjøs.

5. januar. Det er full vinter igjen rundt elsparkesykkelen. (Foto: Privat)

– Skal ordnes opp i

Ja vel, «selskapene sitt ansvar». I dette tilfellet er det Tier, som med store bokstaver tydelig signaliserer sitt eierskap til den fortapte elsparkesykkelen. Der er Morten Askeland daglig leder. Dagsavisen ringer og spør.

– Jeg må se litt nærmere på denne saken, svarer Askeland etter at vi har forklart hva vårt ærend er.

– Generelt sett da, hvordan følger dere opp elsparkesyklene deres?

– Vi drifter ut fra et stort sentralt lager på Ensjø hvor de går skift 24/7.

– De har instrukser om at hvis det blir funnet slike sykler skal det ordnes opp i. Hvis noen rapporterer en feilparkert sykkel, ser sjåførene det når de kommer til skiftet sitt, og drar ut og tar med sykkelen eller omplasserer den, forteller Askeland.

– Hvorfor ble da elsparkesykkelen i Majorstukrysset stående på samme sted i om lag to uker? Kan du finne ut av det?

– Ja, det kan jeg, men jeg trenger litt tid, svarer Askeland.

6. januar. Enda mer snø, og enda mindre sannsynlig at elsparkesykkelen får seg en tur. (Foto: Privat)

– Kan stå i et helt år

Ålreit, i mellomtida kan vi kanskje høre med andre selskaper som leier ut elsparkesykler om deres rutiner for å ta vare på syklene sine.

– Vi ber alle brukerne våre om å ta bilde av elsparkesykkelen når de parkerer. Det bidrar til å disiplinere brukerne, men gjør også at vi kan kontrollere parkeringene, forteller Christina Moe Gjerde, Norden-sjef i Voi.

– Så lenge en elsparkesykkel er forsvarlig parkert, kan den stå på ett og samme sted i et helt år, men vi ønsker selvsagt at elsparkesyklene våre er så mye i bruk som mulig, fortsetter Gjerde.

– Derfor vil en elsparkesykkel som står på samme sted over lengre tid, bli flyttet til et sted der vi vet at etterspørselen er høyere. Vi er tjent med sykler som er i bruk og ikke som står parkert.

– Jeg har ved flere anledninger sett elsparkesykler i Akerselva og lignende steder hvor de ikke kan brukes. Har dere et stort svinn av sykler?

– Det er svært få elsparkesykler som blir borte, svarer Gjerde.

– Blir elsparkesyklene utsatt for hærverk kan vi fortsatt spore dem opp og bringe dem inn til reparasjon.

– Det fantastiske med elsparkesyklene er at det er GPS-sporing på dem, så vi vet hvor de befinner seg til enhver tid. Det er daglig optimaliseringsarbeid bak å flytte rundt på elsparkesykler for å optimere bruk og minimere feilparkeringer.

8. januar. Det er nesten vårstemning på Majorstua, og snøen smelter rundt elsparkesykkelen. (Foto: Privat)

– Har rutiner og tiltak

Fram til 1. april er det Voi, Tier og Bolt som har anledning til å leie ut elsparkesykler i Oslo. Så byttes Tier og Bolt ut med Ryde og Lime, mens Voi kan fortsette som før. Dagsavisen har kontaktet alle disse selskapene om deres rutiner for å ta vare på elsparkesyklene sine. Så langt har vi ikke fått svar fra Bolt, men Ryde og Lime, som er tilbake med utleie i Norge etter et drøyt års pause, har svart.

– Den generelt høye bruken av Lime-elsykler sikrer at det er få kjøretøy som overhodet blir stående ubenyttet over tid, opplyser Fredrik Timell, samfunnskontakt for Lime i Norden.

– Men skulle det skje, har vi rutiner og tiltak på plass for å få elsyklene utleid, alternativt flyttet/hentet, tilføyer Timell, uten å utdype hvordan disse rutinene er.

Tobias W. Balchen, er daglig leder i Ryde.

– Vi følger aktivt opp sparkesykler som ikke blir brukt gjennom vårt flåtestyringssystem. Her har vi kontinuerlig oversikt over alle sparkesyklene i alle byene vi drifter i. Inkludert mulige inaktive, veltede og feilparkerte sparkesykler, blant annet. Ved inaktivitet vil vårt driftsteam omplassere sparkesykkelen til en annen lokasjon med høyere etterspørsel, forteller Balchen.

– Hvor lenge kan en av deres elsparkesykler bli stående på ett og samme sted før den blir hentet eller flyttet?

– Vi har som mål at ingen sparkesykler skal bli stående over 2 døgn, svarer Balchen.

– Hvor mange av elsparkesyklene deres blir helt borte for dere?

– Veldig få av våre sparkesykler blir borte permanent – rundt 1 prosent i løpet av et år. Hvis en av våre sparkesykler blir kastet i vann, utsatt for hærverk eller veltes, aktiveres en alarm og vi vil dra ut å hente den inn. Vi følger også raskt opp varsler fra publikum når det kommer til oss, svarer Balchen.

Tilbake til Morten Askeland i Tier. Eller, egentlig ikke, for han tar jo ikke lenger telefonen, og har heller ikke svart på SMS eller e-post. Han har det nok veldig travelt for tida.

Så da vet Dagsavisen fortsatt ikke hvorfor elsparkesykkelen til Tier ble stående i Majorstukrysset dag etter dag mens store deler av januar passerte.

9. januar. Snøen er borte og en plastpose som kom på besøk en dag eller to tidligere, klynger seg selskapelig til elsparkesykkelen. (Foto: Privat)

– How not to do it

Hva med fotografen da? Hvilke tanker gjør han seg nå?

– Det at man ser elsparkesykler parkert overalt på fortau betyr ikke nødvendigvis at de er populære, konstaterer han.

– Der hvor de fleste andre europeiske byer ikke tillater parkering av utleide elsparkesykler hvor som helst på fortauene, er det bare så underlig at det tillates her, fortsetter han.

– Bare fordi det er teknisk mulig å kunne gjøre noe med disse fantastiske appene våre, betyr ikke det at dette er tilrådelig, særlig når man vet hva som er konsekvensene for syns- og bevegelseshemmede – pluss at dette fører til et meget rotete og forsøplet bybilde.

– Sverige, Danmark, Spania, Tyskland og Storbritannia kopierer ikke «den norske modellen». På Strøget i København må man gå av sykkelen og trille den. Utleide elsparkesykler er ikke å se i København sentrum. Likeså på La Rambla i Barcelona.

– En venn i Wales skrev til meg: – I think every other country was looking at Norway and saying «how not to do it!»

(Jeg tror alle andre land så til Norge og sa «hvordan ikke gjøre det!»)