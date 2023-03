Oscar-antrekkene som skapte motehistorie

Natt til mandag er det klart for årets Oscar-utdeling. I tillegg til å å være årets største filmfest, er prisutdelingen også en motefest. Den røde løperen er ikke bare kjendisenes mulighet til å plassere seg på motekartet, den er også stadig en viktig catwalk for designere og stylister.

Dijanna Mulhearn, forfatter av den nye boken Red Carpet Oscars, beskriver det slik: «Et vellykket øyeblikk på den røde løperen kan gi en skuespiller superstjernestatus, sikre en neste hovedrollen og resultere i lukrative kommersielle kontrakter for en designer eller et motehus.»

En annen ting som fremheves i boka er at selv i de sosiale medienes demokratiserte tidsalder, lever superstjerner i en annen sfære enn oss andre.

«Vi har alle sett paparazzibilder av dem når de sniker seg rundt i joggebukse og med take away-kaffe, men på denne ene kvelden går de tilbake til sine roller som superstjerner» sier Dijanna Mulhearn til New York Times.

I årenes løp har enkelte antrekk vakt mye mer oppsikt enn andre, fra Björks uforglemmelige svanekjole til Gwyneths utskjelte goth-punk-øyeblikk. For noen av kjendisene var det å fange folks oppmerksomhet hele poenget – mens andre ikke hadde noen anelse om at antrekkene deres ville vekke slik oppsikt. Uansett hvor kontroversielle de forskjellige antrekkene har vært, er det ingen tvil om at det er bekledningen som sprengte grensene for anstendig rød løper-antrekk vi husker best, selv om det i dag kan være vanskelig å se hva alt oppstyret handlet om.

På sitt beste har antrekkene utfordret strenge kleskoder for kvinner og menn og skapt motehistorie – som Billy Porters smokingkjole. Her er noen av de mest uforglemmelige øyeblikkene på den røde løperen i Los Angeles.

Julie Christie 1966

Da Oscar-showet begynte å bli overført på TV på 1950-tallet, utnevnte The Academy kostymedesigneren Edith Head til å fungere som motekonsulent for seremonien. Men hun må ha duppet av noen minutter da britiske Julie Christie dukket opp for å motta prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Darling». Christie, som allerede hadde rykte for å være kontroversiell og opprørsk i klesveien, stilte nemlig opp i en hjemmesydd jumpsuit i gullamé, noe som gjorde henne til den første kvinnen noensinne til å motta en Oscar mens hun hadde på seg bukser. Gode gamle Edith Head må ha satt sjampisen i halsen da hun så dette opprørske antrekket entre scenen for å ta imot pris og applaus.

«Julie Christie brøt reglene,» skriver Mulhearn. «Nå åpnet slusene seg for alle andre, takket være henne.»

Julie Christie i hjemmesydd dress, sammen med skuespiller Lee Marvin i 1966 (Scanpix/Ap)

Cher i 1986

Dette var kvelden da Cher var fast bestemt på å bli lagt merke til. Hun var blitt robbet for en nominasjon for beste sin rolle i filmen «Mask» til tross for at hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller ved filmfestivalen i Cannes. Så hun skal ha rottet seg sammen med sin gode venn og samarbeidspartner, designeren Bob Mackie, om å slå seg skikkelig løs og designe et antrekk som ville ta pusten fra alle. Antrekket besto av en svart topp med krystaller, et skjørt som satt farlig lavt på hoftene og en hanekam av svarte fjær. Formålet var å blåse alle av banen, og stuntet var vellykket. Ikke bare ga det Cher status som moteikon, to år senere vant hun prisen for beste kvinnelige skuespiller for «Moonstruck» («Forhekset av månen»).

Ameche Cher Cher i fjærkreasjon, sammen med skuespiller Don Ameche. (LENNOX MCLENDON/Ap)

Barbra Streisand i 1969

Streisand var nominert for sin første Oscar for beste kvinnelige skuespiller i «Funny Girl». Bare 26 år gammel hadde hun to alternativer; en klassisk og konservativ Dior-kjole, eller en Arnold Scaasi paljettert buksedrakt med A-svinget topp. Hun valgte festpyjamasen, uten å være klar over at den var helt gjennomsiktig under spotlightene, noe som førte til vovede bilder etter datidens standard. Dagen etter dominerte bildene av den lettkledde Streisand avisforsidene.

Watchf Associated Press Domestic News Entertainment California United States APHS56920 OSCARS STREISAND 1969 Barbra Streisand i luksuspysjen som sjokkerte en hel bverden (GEORGE BIRCH/Ap)

Bjørk 2001

For en ståhei det ble da Bjørk dukket opp i denne kjolen i 2001: kjolen var formet i hvite fjær og lignet en svane som slynget halsen rundt Bjørk og lot det oransje nebbet hvile på brystet hennes. Tilbehøret var et spor av egg som Bjørk slapp ned bak seg mens hun gikk nedover den røde løperen. Bjork – som var nominert for beste originale sang fra «Dancer in the Dark» – sa at hun trodde det ville bli hennes første og siste gang på Oscar-utdelingen, og at hensikten med kjolen var å sende budskap om fruktbarhet. Kritikerne var ikke nådige, den amerikanske komikeren Joan Rivers mente at Bjørk burde legges inn på mentalsykehus. Men den hvite tyllkjolen, som ble kreert av den makedonske designeren Marjan Pejosk, er blitt ikonisk og stilles nå ut på MoMA og The Met, og har til og med inspirert en ballkjole fra konservative Valentino i ettertid.

BJORK Bjørk, iført kjolen fra Marjan Pejoski, vakte enorm oppsikt da hun dukket opp på Oscar-seremonien (MICHAEL CAULFIELD/AP)

Billy Porter 2019

I de senere år har det dukket opp en ny pioner på den røde løperen i Billy Porter. I 2019 hadde skuespilleren og sangeren på seg en smokingkjole fra Christian Siriano som kombinerte en klassisk svart fløyelsjakke, sløyfe og hvit skjorte med en stroppeløs kjole med skjørt. Porter sa at målet hans var å være et vandrende politisk kunstverk, og å utfordre forventningene til maskulinitet. Hvis kvinner kunne bruke bukser, hvorfor var det så farlig om en mann hadde på seg kjole?

«Jeg er ikke en drag queen, jeg er en mann i kjole,» uttalte Porter og la til at han ikke brydde seg om noen syns det var tåpelig eller stygt. I ettertid har dette stuntet banet vei for mye morsommere rød løper-antrekk for menn, sett på for eksempel folk som Harry Styles og Timothée Chalamet. Et godt bevis for at menns kleskoder kan lekes med like mye som kvinners.

Billy Porter Grensesprengeren Billy Porter i smoking og tyll. (Richard Shotwell/AP)





