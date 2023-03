Sør-Afrika: Opprettet eventyrland for ville dyr

Nå er ville dyr som geparder, sebraer, sjiraffer, bøfler igjen tilbake i nasjonalparken.

– Alle de store dyrene hadde blitt drept, og de fleste av de mindre hadde stukket av, sier Musa Mbatha, reservatets naturvern- og viltforvalter til CNN.

I dag er det mulig å se geparder, sebraer, sjiraffer, bøfler, flodhester, svarte og hvite neshorn, samt mer enn et halvt dusin antilopearter, inkludert impala, gnu, vannbukk, gnu og eland, på en typisk morgen- eller ettermiddagstur gjennom det vidstrakte private reservatet. Alle ble flyttet fra andre reservater i det sørlige Afrika.

I 2018 klekket et partnerskap mellom lokale zulusamfunn, provinsregjeringen og en privat naturverngruppe ut en ambisiøs plan for å forvandle Babanango tilbake til et eventyrland for dyrelivet ved å opprette det største viltreservatet som er etablert i Sør-Afrika siden slutten av apartheid.

Babanango Game Reserve er det største bevaringsprosjektet i sitt slag de siste 30 årene. Det dekker et område på 20.000 hektar, eller 200.000 mål. Og er ifølge Babanango malariafritt.

Partnerskap

Over 75 prosent av landområdene leies fra lokalsamfunnene – noe som betyr at dette partnerskapet styrker befolkningen. African Habitat Conservancy Foundation ble grunnlagt for å hjelpe og tjene lokalsamfunnene rundt reservatet, og er hjertet i reservatet.

Og det kommer flere dyr til parken. En løveflokk er planlagt å ankomme i mars, en elefantflokk i april, for å gjøre de fem store komplett.

Afrikansk elefant. (NTB Tema)

«The big five», eller de fem store, handler om bøffel, neshorn, elefanter, løver og leoparder. Alle dyr som står i fare for å bli borte.

I dag fins det rundt 15-20.000 løver i Afrika, og en stor del av disse er basert i Tanzanias nasjonalparker.

Sluttet å jakte

– Da vi sluttet å jakte og fjernet kveget, var det bemerkelsesverdig hvordan naturen kom tilbake, sier reservatets daglige leder Andrew Baxter.

– Men det mest fantastiske, sier reservatets daglige leder Andrew Baxter, er det faktum at mange andre arter kom tilbake på egen hånd. Først og fremst leoparder, men også serval- og karakalkatter, jordvarker og jordulver, samt mange mindre pattedyr og mye av fugle- og krypdyrlivet som tidligere hadde forsvunnet.

Babanango har en lang og variert historie. Tidlig på 1800-tallet var det en del av et zulukongedømme styrt av den legendariske Shaka. Etter hvert som riket ekspanderte og ble stadig mektigere, ble det sett på som en trussel av britiske kolonister på den nærliggende Natal-kysten.

Invaderte

Med en oppdiktet unnskyldning invaderte britene Zululand i 1879. Mange av konfliktens skjellsettende slag – som Isandlwana og Rorke’s Drift – utspilte seg i nærheten av Babanango. Med sine moderne våpen seiret de britiske rødjakkene til slutt, og land som tidligere ble beitet av zuluene, ble gitt til hvite bønder.

Med slutten på apartheid og Sør-Afrikas forsoning på midten av 1990-tallet ble området gitt tilbake til sine tradisjonelle zulueiere. Det forble imidlertid stort sett ubebodd og underutnyttet.

For å holde dyrene inne, og krypskyttere ute, er det satt opp elektrisk gjerde rundt hele reservatet. Området er også beskyttet av regelmessige patruljer til hest, med kjøretøy og helikopter.

