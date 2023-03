Mesterlig snuoperasjon da Ready vant NM-gull

Gullet var også Ready sitt andre på rad, etter at de slo Høvik på straffer sist sesong.

– Det er altså så utrolig deilig! Fy søren. Jeg er så glad, sier Ina Dahl, som scoret to mål, til Dagsavisen.

– Jeg er veldig stolt og veldig glad. Jeg tror ikke helt det har gått opp for meg. Jeg kjente på en utrolig glede da dommerne blåste av. Vi slet i starten, men vi vet at vi kan. Vi vet at når vi gjør de rette tingene, så vinner vi. Vi mater på og vinner fortjent, sier hun videre.

Men også denne gangen satt seieren langt inne, som i fjor, da de vant etter straffeslag.

For Stabæk ledet nemlig 1–0 etter at det var spilt 39 minutter, og da hadde Stabæk også brent et straffeslag. Så våknet Ready.

Ina Dahl scoret et utrolig kremmerhus til 1–1 da hun la ballen på utsøkt vis i krysset til 1–1 etter 39 minutter. 1–1 var også stillingen til pause.

– Jeg tror ikke jeg truffet så bra på corner før. Det var fra feil side, men det gikk litt sakte, så jeg var usikker på om den skulle gå inn. Det var utrolig deilig å se den gå inn, sier Dahl.

Kampen sto og vippet på 1–1 fram til halvspilt 2. omgang, før Ready scoret fire mål på 20 minutter. Først sendte Dahl Ready i føringen med etter et skudd lavt langs isen.

– Jeg trodde keeperen hadde den, men da den gikk inn så klikket det helt. Det var ekstremt forløsende å se den gå i mål, sier Dahl.

[ VIF-talentet om Vitinho: – Han vil ta Eliteserien med storm ]

Ready økte så til 3-1, 4–1 og 5–1 før slutt. 3–1 kom da Marie Dregler pirket inn ballen fra to meter, 4–1 skjedde da Mina Melbye kom alene med keeper og 5–1 var et faktum da Ingrid Tufte satte inn kampens siste fra kloss hold.

– Vi har tro på spillet vårt og vi hadde tålmodighet hele tiden, og vi vet at om vi er tålmodige og holder ballen, så vinner vi, sier Dahl.

Dermed endte det 5–1 og med en ny tittel.

– Jeg er så glad og stolt! Axel (Johansson) og Felix (Ljungberg) har gjort en kjempejobb med laget vårt. Jeg er utrolig stolt på deres vegne og takker dere så mye for jobben de har gjort, sier hun videre.

– Vi skal feire her på Gressbanen også skal vi lade opp til herrenes kamp på lørdag, der vi skal heie dem fram til seier, sier tomålsscoreren.

[ Her avgjør Riisnæs i Vitinhos VIF-debut ]