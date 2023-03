EstMed rapportert til Rådet for legeetikk: – Vi har fått flere tips

EstMed-klinikken på Ullevål valgte å markere kvinnedagen ved å gi et eget kvinnedagstilbud på estetisk plastisk kirurgi og kosmetisk behandling. Tilbudet innebærer rabatter på blant annet botox-behandling, brystforstørrelser, rumpeløft og fettsuging. Dette satte sinnene i kok hos mange.

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) ble etablert som en seksjon av Norsk Plastikkirurgisk Forening i 1984. De har som formål å arbeide for en høy standard, faglig såvel som etisk innenfor estetisk plastikkirurgi, og skal ivareta fagområdets vitenskapelige og faglige interesser og bidra til saklig informasjon om emnet.

– Vi har over en periode fått flere tips om denne klinikken, for brudd på våre etiske retningslinjer vedtatt av Norsk Plastikkirurgisk Forening, sier Tine Cecilie Wingsternes, som er leder for Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NFEP) til Dagsavisen.

I foreningens mandat ligger det å rapportere inn brudd på forskriften for markedsføring av estetiske inngrep.

– Markedsføring av kampanjer med rabatterte priser på kosmetisk kirurgi, bryter med forskriften. Den 21. desember 2022 ble det også vedtatt en endring, der regjeringen har utvidet forskriften til også å gjelde kosmetiske behandlinger, sier Wingsternes.

Flere brudd

Tine C.S. Wingsternes er leder i NFEP (Aleris)

I tillegg til brudd på forskriften om å reklamere for rabatterte inngrep, har klinikken rettet markedsføringen sin spesifikt mot enkeltpersoner.

– Man har ikke lov til å aktivt oppsøke personer med kampanjer. Å sende enkeltpersoner direkte e-post til deres private adresse, med tilbud om rabatter, bryter med lov om markedsføring av estetiske inngrep og behandlinger, sier Wingsternes til Dagsavisen.

Hun sier at spesialiteten plastikkirurgi har en offentlig godkjenningsprosess, og at NFEPs medlemmer har formell kompetanse som plastikkirurger og spesialkompetanse innen estetisk plastikkirurgi.

– Derfor reagerer vi i NFEP på denne typen markedsføring. Vi ønsker trygghet for pasientene såvel som for medlemmene våre, sier hun.

Rådet for legeetikk behandler klager på leger med grunnlag i Etiske regler for leger og Reglement for Rådet for legeetikk, som begge vedtas av landsstyret i Den norske legeforening.

– Svært alvorlig

EstMed-klinikken er forelagt hele kritikken fra NFEP, og blitt bedt om å kommentere anklagene for brudd på markedsføringsloven. Via kommunikasjonsrådgiver Shiraz Rafiqi svarer de i e-post til Dagsavisen at de på nytt beklager at tilbudet på Kvinnedagen ble oppfattet som et forsøk på å undergrave verdien av dagen.

– Vi ønsket kun å gi et tilbud til våre pasienter og markere dagen på en positiv måte. Vi erkjenner at tilbudet kan ha vært upassende og vil ta lærdom av dette i fremtiden, skriver han.

Hans kommentar til at Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi har rapportert inn klinikken til Rådet for legeetikk, Den norske legeforenings sakkyndige organ i spørsmål vedrørende legeetikk:

– Når det gjelder rapportene om brudd på etiske retningslinjer vedtatt av Norsk Plastikkirurgisk Forening, vil vi på det sterkeste understreke at vi tar disse anklagene svært alvorlig. Vi vil umiddelbart gjennomgå våre markedsføringspraksiser og sikre at de er i samsvar med reglene og retningslinjene som gjelder for vår bransje. Til slutt vil vi gjøre alt vi kan for å adressere og løse disse problemene, og fortsette å jobbe for å sikre at våre praksiser og tjenester er av høyeste standard, skriver han.

