Tine har tapt en halv milliard kroner i Irland: – Fristende å si «I told you so»

For sju år siden besluttet Tine å flagge ut deler av produksjonen av Jarlsberg. Nærmere bestemt den delen av Jarlsberg-produksjonen som eksporteres til utlandet.

Årsaken ifølge konsernet den gang var at Verdens handelsorganisasjon (WTO) gjorde det forbudt for Norge å gi eksportstøtte til landbruksvarer.

Dermed ble det for dyrt å produsere i Norge, og Tine besluttet å bygge et nytt meieri i Irland. Meieriet sto ferdig i 2020, men har til dags dato fortsatt ikke produsert for fullt.

Dyrekjøpte problemer

Problemer med utslippstillatelser, pandemi, økt ostetoll i USA og generelle innkjøringsvansker har gitt Irland-eventyret en trang fødsel. Nå er det økt melkepris i Irland som er problemet.

I slutten av fjoråret tronet Irland på topp over melkepris i Europa.

Anlegget i Irland Anlegget i Irland har fått en vanskelig oppstart. Fortsatt er det ikke full drift i det Tine-eide meieriet. ( Tine)

– Vi ser tilbake på et unntaksår med irske melkepriser ingen analyser forutså, og det har påvirket lønnsomheten i den internasjonale virksomheten vår negativt. Prisøkningene skjedde i et tempo ingen meieriaktør klarte å kompensere fullt ut i markedet, sa konsernsjef Gunnar Hovland i en pressemelding 1. mars.

Det er ikke tillitsvalgt Håvard Holten helt enig i.

– Vi advarte jo om at melkeprisen svinger mer i utlandet enn her hjemme. Her er det veldig forutsigbart, sier Holten.

Han er klubbleder ved Tine-meieriet i Elnesvågen utenfor Molde. Det var der den store, runde Jarlsberg-osten som går til eksport ble produsert i 2016, da avgjørelsen om utflagging kom.

I 2020 skulle det egentlig være slutt på produksjon av utenlandosten i Norge. Men i Elnesvågen har de hele tida hjulpet delvis eller tatt hele produksjonen som egentlig var tenkt til det irske meieriet.

Told you so!

Klubbleder Holten er ikke imponert over at Tine har tapt 465 millioner kroner på sin internasjonale ostesatsing.

Det kommer på toppen av bygginga av det irske meieriet, som til slutt endte på over 830 millioner kroner.

– Det er fristende å si «I told you so». I 2016 var vi jo mest sinna, for vi mente Tine burde sett på alternative løsninger her i Norge. Jeg var usikker på om Tine hadde kontroll da de besluttet dette den gangen, sier Holten til NNN-arbeideren.

Håvard Holten Håvard Holten er tillitsvalgt i Tine i Elnesvågen. Han mener konsernet kunne gjort mer for å beholde eksportdelen av Jarlsberg-produksjonen hjemme i Norge. ( Erlend Angelo)

Klubblederen mener de ansatte sa tydelig ifra til ledelsen – men der talte de til døve ører, ifølge Holten.

– Prestisjen ble kanskje for stor? Vi kunne jo bygd ut og endret litt her heller. Det er norsk produkt som fortjener investering i Norge, tenker klubblederen høyt i dag.

Tine-nei til å selge

Til tross for at Irland-satsinga så langt har vært mer kostbar enn suksessrik, sier Tine-ledelsen at et salg av meieriet er utelukket.

Anlegget skal etter planen produsere til Storbritannia, Sverige, Tyskland, Australia og Canada, i tillegg til største eksportland USA, skriver Nationen.

Merkevaren Jarlsberg står for cirka tre milliarder kroner i omsetning, og utgjør derfor en betydelig del av Tines internasjonale satsing.

– Vi legger et langsiktig perspektiv til grunn for vår satsing i Irland, og en midlertidig høy melkepris endrer ikke vår oppfatning om at anlegget fortsatt er viktig for den internasjonale virksomheten og for å skape verdi til den norske bonden utenfor landegrensene i framtida, sier konsernsjef Hovland i nevnte pressemelding.

Styreleder Marit Haugen presiserer det samme budskapet overfor avisa Nationen:

– Jeg synes det er for tidlig å felle en dom over satsinga. Når jeg investerer i egen gård, så er det i et 40-årsperspektiv. Det er 25 år siden vi investerte i Fjordland. I fjor henta vi ut et tresifra millionbeløp fra selskapet. Å gjøre opp regning for investeringa nå, etter ekstraordinære forhold, er i beste fall altfor tidlig, sier Haugen til avisa.

