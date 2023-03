Kartlegging i Ap: Ønsker Kjersti Stenseng-exit som partisekretær

Det spisser seg nå til i kampen om toppvervene i Arbeiderpartiet. Innen fredag må alle Aps fylkeslag ha spilt inn sine kandidater til plass i partiets sentralstyre.

Flere uttrykker misnøye med Kjersti Stenseng som partisekretær, skriver Vårt Land.

På oppløpssiden har tunge fylkeslag også spilt inn sine favorittnavn til den ledige posten som nestleder, der Tonje Brenna er soleklar favoritt.

Men bak de formelle svarene til valgkomiteen gjemmer det seg sprengstoff: Ute i Aps partiorganisasjon er det nemlig misnøye rundt partisekretær Kjersti Stenseng.

Snakker varmt om Tajik

Vårt Land har vært i kontakt med 12 av 14 fylkeslag, bortsett fra Buskerud og Akershus, og til sammen snakket med rundt 20 tillitsvalgte.

Enkelte ønsker ikke å mene noe om partisekretærvervet, noen få mener det er for krevende å gjøre store endringer i ledelsen i tiden Ap er i nå.

Vårt Lands kartlegging viser også at det er mange flere som snakker varmt om Hadia Tajik enn det nominasjonsprosessen har gitt uttrykk for så langt. Flere peker på Tajik som en populær kandidat for nestleder-comeback.

Hadia Tajik var nestleder i Ap fra 2015 til 2022. I fjor trakk hun seg etter at VG avslørte rot med en pendlerbolig mellom 2006 og 2010.

Praten går: Noe må gjøres med partisekretæren

Det er ikke tradisjon i Ap for å kritisere eller utfordre navngitte personer i ledelsen offentlig i en valgprosess. Til nå har kun Hamar Ap sagt til TV2 at det trengs en ny partisekretær.

Tre begrunnelser peker seg ut blant Vårt Lands kilder:

Noen er frustrerte fordi de mener Stenseng ikke klarer å samle og bygge partiorganisasjonen etter åtte år som partisekretær. På hennes vakt har Ap sett fallende medlemstall og oppslutning.

Flere av Vårt Lands kilder mener det ikke lages nok ny politikk fra Youngstorget. De viser til at Kjersti Stenseng som valgt partisekretær har stor politisk makt.

Andre er misfornøyd med Kjersti Stensengs håndtering at metoo-saker, som rystet partiet i 2017.

I 2018 gikk Stenseng høyt ut i VG og sa at Aps oppslutning må være over 30 prosent: «Vi skal over tid ikke være under 30 prosent, det går ikke.»

Blandede følelser om å reise partisekretær-kamp

Kjersti Stenseng ønsker gjenvalg, og noen av Vårt Lands kilder mener derfor det vil være krevende å utfordre henne. De frykter at en partisekretærdebatt vil skygge for det politiske verkstedet landsmøtet skal være.

Andre mener at Ap ikke har råd til å sitte stille i båten og at fornyelse må til for å snu skuta.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng svarer på kritikken:

– Jeg kan ikke kommentere påstander og karakteristikker som fremsettes anonymt gjennom Vårt Land. Jeg har sagt jeg ønsker gjenvalg. Nå er det en demokratisk prosess i partiet styrt av valgkomiteen, som vi alle skal forholde oss til, skriver Kjersti Stenseng i en sms til Vårt Land.

Skriver seg inn i større-ledelsesdebatt

Den ulmende misnøyen med Stenseng skriver seg inn i en større ledelsesdebatt i et Ap som strever kraftig på meningsmålingene. Den skjøt fart forrige uke, da Vårt Land meldte at Ap-topper vil ha både Tonje Brenna og Hadia Tajik som nestleder.

Konsekvensen av en slik løsning vil være at sittende nestleder, Bjørnar Skjæran, vrakes mens partisekretær Kjersti Stenseng må erstattes av en mann for å ivareta regler om kjønnsbalanse.

Fra enkelte hold i Nord-Norge påpekes det som sannsynlig at alle fylkene i nord vil forsvare Skjæran. I resten av landet er det få som tar til orde for å vrake ham, men det er også få som forsvarer han.

En rekke personer peker på at Brenna og Tajik har svært ulike kvaliteter som hadde passet godt sammen. Dessuten mener flere at partiet ikke har råd til å sette to så dyktige kvinner opp mot hverandre.

Men veien mot et nestlederverv ser langt tyngre ut for Hadia Tajik enn for Tonje Brenna, som møter nærmest unison støtte i hele landet:

Flere stemmer peker på at det er for risikabelt å bytte ut så store deler av ledelsen på én gang.

Noen få peker på at pendlerboligsaken fortsatt står i veien for å et Tajik-comeback.

To store Ap-lag forsvarer Stenseng

Sedvanen i Ap er å bare foreslå navn til lederverv som er ledige: De fleste fylkeslag har derfor spilt inn én nestlederkandidat.

Foruten Rogaland Ap, som har spilt inn sin egen Hadia Tajik som nestleder, har klart flest fylkeslag og AUF pekt på Tonje Brenna.

Men før årets landsmøte har noen likevel valgt å melde inn synspunkt om den sittende ledelsen også:

Homonettverket i Ap har spilt inn Tonje Brenna og Hadia Tajik som nestleder-duo.

To av Aps største fylkeslag har meldt inn støtte til Kjersti Stenseng i tillegg til å peke på Tonje Brenna som nestleder. Det er Stenseng hjemfylke Innlandet og Trøndelag Ap.

Vinner de to tungvekterne fram med forslagene sine, blokkerer det veien for et nestleder-comeback for Hadia Tajik. Årsaken er Aps regel om kjønnsbalanse i ledelsen.

Jonas Gahr Støre har vært tydelig på at han ønsker to nestledere i partiet. Etter at Hadia Tajik gikk av i fjor på grunn av pendlerboligsaken, har Arbeiderpartiet kun hatt én – Bjørnar Skjæran.

Oslo Arbeiderparti vedtok tirsdag kveld at de ønsker å ha endringer i partiledelsen i Arbeiderpartiet. Hva slags endringer de ønsker, kommer ikke fram av vedtaket.

Hvem skal eventuelt ta over?

Til tross for at krefter ønsker å bytte ut dagens partisekretær, er det få navn på blokka og ingen spesielle navn trekkes fram.

Noen poeng og navn pekes på:

Foreløpig er det kun Helga Pedersens navn som er nevnt offentlig. Pedersen er et navn som også er nevnt i samtalene med Vårt Land. Men skal en ny kvinne tre inn som partisekretær, innebærer det at partiet må velge mellom Tajik og Brenna, for å opprettholde kjønnsbalansen i Aps ledelse.

Flere peker på at hvis Bjørnar Skjæran skal ut, er det viktig at en av personene i ledelsen er fra Nord for Dovre. Tore O. Sandvik fra Trondheim er et navn som løftes av noen få personer.

En del mener at Tonje Brenna med sine organisatoriske evner og erfaring som AUFs tidligere generalsekretær, ville gjort en utmerket jobb på Youngstorget.