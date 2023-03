Ber alle sjekke seg – slik behandler du hodelus

Fordelen med å sjekke hele husstanden samtidig er at man også kan starte behandling av de som trenger det på samme tid. Gjør alle husstander dette samme helg, er effekten åpenbar.

– Hvis alle sjekker seg denne helgen slik at de med lus kan behandles på omtrent samme tidspunkt, vil det redusere antall tilfeller av hodelus, sier forsker Bjørn Arne Rukke i avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding, ifølge NTB.

Anslagsvis rammes 1–2 prosent av alle barneskolebarn av lus. Det gjelder hele tiden. FHI beskriver lusa som et tilbakevendende problem i både skoler og barnehager.

---

Symptomer på lusesmitte

Kløe i hodebunnen er et vanlig tegn på hodelus. Lusas spytt inneholder stoffer som, når de kommer inn i huden, utløser kløe.

Det er imidlertid mange personer med lus som ikke opplever kløe, eller at det tar tid før kløen oppstår. Av den grunn er det viktig med regelmessig lusesjekk uavhengig av om man klør eller ei.

Et annet symptom på lusesmitte er sår og infeksjoner i hodebunnen som følge av opprevne lusebitt.

Kilde: Folkehelseinstituttet

---

Slik sjekker du

Når man skal på lusejakt bør man gre håret mens det er vått, helst med en fintannet lusekam, og gjennomgående fra hodebunnen til hårspissene, anbefaler FHI.

På denne måten kan du finne og fjerne lus som du ikke vil oppdage dersom du bare bruker vanlig kam, øyne og fingre.

Den som skal sjekkes for lus bør få et hvitt håndkle over skuldrene, og både håndkleet og lusekammen bør sjekkes for lus, ifølge FHI, som tipser om å bruke forstørrelsesglass for lettere å kunne oppdage de bitte små krypene.

Det kan være en fordel å tilsette hårbalsam før man grer. Da klarer ikke lusene å bevege seg enkelt, og de vil lettere feste seg til lusekammen.

Folkehelseinstituttet oppfordrer til nasjonal lusesjekk 11-12. mars. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB / NPK (Erik Johansen/NPK)

Lus kan spres med kammer og børster. Derfor anbefales det å vaske lusekammen ved 60 grader eller å fryse den ned ved minus 20 grader i minst fire timer.

Det er imidlertid lite trolig at hodelusa sprer seg med andre gjenstander, som klær og møbler. Derfor er det ikke nødvendig å vaske disse, men sengetøy kan eventuelt vaskes etter en lusebekjempelse. Dette for å fjerne døde lus og avføring fra lusene, ifølge FHI.

Slik behandler du

Og hva om man oppdager lus i håret? Da bør første behandling starte så snart som mulig, lyder anbefalingen. Du kan benytte tre ulike behandlingsmetoder:

Daglig kjemming med lusekam. Metoden er arbeidskrevende og kjemmingen må utføres systematisk og grundig i fuktig hår, hver dag eller annenhver dag i to uker. I etterkant skal håret kontrolleres ukentlig i tre uker etter siste behandlingsdag.

Barbering. Ved en hårlengde på under 0,5 centimeter vil lusene ikke kunne overleve. Lus vil kunne kravle rundt i det avklipte håret etter barbering. Bruk også lusekam for å gå over hårrøttene etter barbering.

Det anbefalte og mest vanlige er å bruke lusemidler, noe rundt 90 prosent av luserammede gjør. Bare den som har lus skal behandles med slike midler, og det er viktig å følge pakningsvedlegget nøye. I etterkant skal håret kontrolleres ukentlig i tre uker etter siste behandlingsdag.

En av årsakene til at hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager, er at folk går for sjelden på lusejakt i hår. FHI anbefaler at familier sjekker alle i husstanden med lusekam minst én gang i måneden. Bare 25 prosent av husstandene i Norge fulgte dette rådet i 2008.

– I tillegg bør man gjennomføre en grundig lusesjekk straks man hører om lus i omgangskretsen eller på annen måte mistenker smitte. For å redusere smittefaren ytterligere, bør alle foreldre undersøke barna ved skolestart og etter ferier i utlandet hvis barna har vært i kontakt med lokalbefolkningen, oppfordrer FHI på sin nettside.

Det er ingen grunn til panikktilstand eller alarmberedskap i skoler og barnehager dersom hodelus oppdages. Hodelus krever ikke at man holder barna hjemme mens behandlingen pågår.

Tiltakene er enkelt og greit behandling av den som har fått hodelus og samtidig sjekk og eventuelt behandling av andre.

– Barn med hodelus trenger ikke å holdes hjemme fra barnehage og skole, men man bør forsøke å få behandlet dem så raskt som mulig, uttaler FHI i pressemeldingen.

---

Slik smitter lus

Lusesmitte skjer ved at lus, som oftest voksne individer, kryper fra en person til en annen når hodene legges inntil hverandre. Lus kan ikke hoppe, men kryper fra hårstrå til hårstrå.

Hvis lusa kommer bort fra håret, er det svært liten sjanse for at den vil kunne etablere seg på et nytt hode. Den vil fort bli svak og overlever maksimalt ett til to døgn borte fra et hode.

Både voksne og barn kan få hodelus, og man kan få det uansett hårtype og personlig hygiene. Hodelus overlever både i hår som vaskes ofte og hår som vaskes sjeldent.

Kilde: Folkehelseinstituttet

---

