Gjenvalgt MDG-topp: – Det å utjevne sosiale forskjeller i Oslo er veldig viktig for oss

Hvem: Sigrid Z. Heiberg (33)

Hva: Ble lørdag gjenvalgt som leder av Oslo MDG. Var Oslo MDGs tredjekandidat til stortingsvalget i 2021, og er nå 1. vara til Stortinget.

Hvorfor: Vil endre inntaksordningen til de videregående skolene i Oslo.

På årsmøtet vedtok MDG at partiet vil åpne for å endre inntaksmodellen til de videregående skolene i Oslo, for å motvirke segregering. Hvor viktig er denne saken for dere?

– Det å utjevne sosiale forskjeller i Oslo er veldig viktig for oss. Grep som bidrar til et mer inkluderende utdanningssystem er en del av dette – som for eksempel vår satsing på sunn og gratis skolemat. Vi må legge bedre til rette for mer lek og praktisk læring allerede ved skolestart, og sørge for at flere elever opplever mestring i skolen.

Betyr lørdagens vedtak at dere nå er på linje med Ap og SV, som vil at halvparten av opptaket skal bestemmes ut fra elevenes karakterer, mens den andre halvparten av skoleplassene skal fordeles til elever med ulikt karakternivå?

– Ikke nødvendigvis. Vi er åpne for å vurdere endringer i dagens inntaksmodell forutsatt at den nye ordningen er forståelig og forutsigbar for elevene. Vi erkjenner at ensidig karakterbasert opptak, slik vi har i dag, ikke er ideelt. Alle tiltak som kan gjøre Osloskolen mindre segregert er interessant.

Et EU-støttet forskningsprosjekt viser at offentliggjøring av nasjonale prøver bidrar til å forsterke segregeringen i Oslo sammenlignet med andre europeiske byer. Vil MDG stoppe slik offentliggjøring?

– Ja. Vi ønsker ikke en offentliggjøring som fører til uheldig skolerangering, og er generelt kritiske til det testregimet som har utviklet seg i norsk skole. Riktignok kan noen kartleggingsprøver være et godt verktøy for lærere og den enkelte skole, men dagens konkurransesystem er uheldig. Vi vil redusere omfanget av testing og målstyring i skolen, og sikre lærerne faglig handlingsrom og mest mulig tid med elevene.

Oslo skiller seg også ut ved at segregeringen er så sterkt knyttet til bosettingsmønsteret. Noen områder har store konsentrasjoner med velstående familier, mens andre har overvekt av familier med store levekårsutfordringer. Har MDG en politikk for å bøte på dette?

– Absolutt! Vi har både lokal og nasjonal politikk for å løse dette. Vi vil ikke bare bygge flere rimelige boliger og skape inkluderende og ikke-kommersielle møteplasser. Vi vil også at folk med lav eller gjennomsnittlig inntekt skal få redusert inntektsskatt. I tillegg vil vi heve sosialhjelpssatsene og andre velferdsytelser. På den annen side skal folk med høy inntekt betale mer i skatt og skattlegges hardere for høyt miljøfiendtlig forbruk.

Etter tre år som leder i Oslo MDG har du nettopp fått fornyet tillit som fylkesleder. Hva er det første du vil prioritere å bruke tid på framover?

– Det er å mobilisere våre rekordmange medlemmer til valgkamp. MDG er den eneste garantisten for fortsatt grønn og god utvikling i Oslo. Skal vi klare å skape en mer rettferdig og klimapositiv by, med mer natur og mer plass til gøyalt og sosialt byliv, da må MDG vinne valget i september.

Hvilke «topp tre» saker vil du og Oslo MDG være kompromissløse på fram mot høstens lokalvalg?

– For det første skal vi gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie hovedstad. For det andre skal det være lett, trygt og billig å reise miljøvennlig. Derfor skal vi styrke kollektivtilbudet og kutte i billettprisen. For det tredje vil vi gjennomføre et likestillingsløft for personer med nedsatt funksjonsevne. Flere skal kunne nyte alt det fine Oslo har å by på.

Så går vi over til noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er et altfor vanskelig spørsmål. Men den som betydde mest i fjor, var Lars Ellings «Fyrstene av Finntjern». I tillegg til at det er en utrolig vakker bok, var det den eneste jeg leste i 2022.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å sitte i solveggen på Skjennungstua og spise en gigantisk kanelbolle.

Hvem var din barndomshelt?

– Pappa. Han flytta til Norge for å lære om økologisk landbruk, og endte opp med å jobbe utrettelig for å hjelpe vestlandsbønder med å drive på bedre måter både for seg selv, kloden og dyra sine. Det var nok han som ga meg mitt samfunnsengasjement.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er så spektakulært dårlig til å synge. For det er jo så gøy! Jeg vil egentlig gjerne synge i kor, men føler ikke at jeg kan utsette andre mennesker for det.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg meg full og synger karaoke. Det høres ikke bra ut.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– En svekkelse av helsetilbudet for kvinner og nedleggingen av ABC-klinikken på Ullevål sykehus. Det skal jeg allerede nå på onsdag – 8. mars!

Er det noe du angrer på?

– At jeg jobbet som ferjebillettør alle somrene i ungdomstida, og ikke dro på Interrail i stedet. Jeg burde gjort det i alle fall én sommer.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ella Marie Hætta Isaksen. Jeg har så lyst til å fortelle henne hvor uendelig inspirerende hun og de andre Fosen-aksjonistene er. Og hvor innmari god hun er i filmen «La Elva Leve»!

