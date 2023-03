Prins Harry: – Jeg har alltid følt meg annerledes enn resten av familien min

I et direktesendt intervjuet med den ungarsk-canadiske legen og forfatteren Gabor Maté (79), forteller prins Harry at han alltid har følt seg annerledes enn resten av den kongelige familien sin. Det melder Sky News.

– Jeg har absolutt følt meg litt annerledes enn resten av familien min gjennom hele livet, i mine yngre år. Det føltes rart å være i denne konteineren, og jeg vet at moren min følte det samme, så det gir mening for meg, sa han og la til at det ikke ga mening på den tiden han hadde det verst.

– Jeg følte det som om kroppen min var der inne, men hodet mitt var ute, og noen ganger var det omvendt.

Britain Prince Harry Prins Harry fortalte om hans frykt for terapi under en direktesendt intervju. (Toby Melville/AP)

Fryktet terapi

Lege Gabor Maté diagnostiserte ham under den direktesendte intervjuet. Maté mener at Hertugen kan ha ADD, PTSD, angst og depresjon. Han diagnostiserte dette ved hjelp av det han hadde lest om prins Harry og ikke minst ut ifra det som kom under selve intervjuet.

Hertugen supplerte med at han har alltid har følt på frykt når han har vurdert å gå i terapi.

– Noe av det jeg var mest redd for, var å miste følelsene jeg hadde for moren min. Jeg trodde at hvis jeg gikk i terapi, ville det drepe meg og at jeg ville miste det jeg hadde igjen, det jeg klarte å holde fast ved av moren min. Det viser seg at det ikke var tilfelle. Jeg mistet ikke det – det var det motsatte, sa han.

Det er ikke første gang Hertugen av Sussex har valgt å være ærlig. I januar kom ga han ut sin selvbiografien med tittel «Spare». Boken fikk stor oppmerksomhet og ble en av de mest solgte bøkene fort.

Under intervjuet innrømmet også Hertugen hans bruk av marihuana.

– Marihuana er annerledes, det hjalp meg faktisk virkelig, sa han.

