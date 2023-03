Opphetet kvartfinale da MS gikk på nytt stortap: – Vi kan ikke la han kjøre over kapteinen vår

Manglerudhallen (Dagsavisen): Det har blitt en tøff start på årets sluttspill for Manglerud Star. Den andre kvartfinalen endte med et sviende 0-8-tap på egen is, i serien som spilles best av sju.

Det betyr at Manglerud Star nå har spilt tre kamper på rad mot Storhamar (siste i serien, og to kvartfinaler) uten å score mål på hedmarkingene. I fredagens kamp misbrukte de både straffeslag, og sjanser aleine med Storhamars målvakt Trym Gran uten å få pucken i mål. I søndagens hjemmekamp skapte de riktignok ikke like store sjanser, men noen ble det, nok en gang uten uttelling.

– Vi talte jo veldig få skudd på Hamar på sist, men sju av dem er store sjanser. Det er klart at vi må score på de sjansene for å få litt luft og energi. Men de har en god målvakt. Det blir tøft for oss når vi er såpass få spillere også. I dag mangler tre forwards som vanligvis spiller mye, og mister en back underveis, sier MS-trener Marius Trygg.

Spillerne han sikter til er Steffen Thoresen, Lucas Loob Trygg og Theodor Steen-Gulbrandsen, som alle mista søndagens kamp. Underveis måtte også backen Christer Simonsen ut med en strekk, og er sannsynligvis ferdig for sesongen.

– Det er jo ikke noe man kommer så veldig fort tilbake fra, så det ser dessverre litt slik ut ja, sier Simonsen til Dagsavisen.

- Noer må ta ansvaret sjæl

Han var imidlertid ikke den eneste som måtte forlate isen med smerter. Det måtte også Storhamars Jacob Lundell Noer etter å ha blitt overfalt av Marcus Bryhnisveen bakfra. Grunnen var at Lundell Noer kun sekunder tidligere hadde kjørt MS-kaptein Joachim Engebråten Hermansen i vantet med stor kraft, også det bakfra.

– Det ender jo med en skade på Noer, men det er en takling som er ekstremt unødvendig som han (Noer) setter seg i sjæl, og det blir to minutter bare. Joachim føler at det er en hevnaksjon etter en situasjon mellom dem like før, og det er ganske guffent, når han er så nære å bli skada. Da baller det litt på seg, forklarer Trygg.

Da Bryhnisveen kasta seg over Lundell Noer, så det ikke ut til at det var aksjonen i seg selv som sørga for skada, men at Noer rett og slett fikk en vridning. Muligens i kneet. I MS-leiren reagerer de imidlertid på at Noer selv vendte ryggen til hele situasjonen like etter at han selv hadde satt inn en stygg takling, og at Noer selv må er årsaken til at han ble skada.

– Der må Noer rett og slett skjønne at han har satt en takling bakfra, da må man forsvare seg sjæl. Han kan ikke snu ryggen til, han må regne med at det kommer folk, så den må han ta hele ansvaret for sjøl. Det er ingen som ønsker at han blir skada, men han må skjønne at han må stå opp for seg sjæl, sier Trygg, før assistenttrener Martin Hansen bryter inn:

– Han går ekstremt uforberedt ut av det. Vi kan ikke la dem kjøre på kapteinen vår på den måten.

Manglerud Star-trener Marius Trygg. (Lisbeth Halvorsen)

Tapper fyrte

Dette var langt fra den eneste oppheta situasjonen i kveldens kamp. Blant annet havnet MS-back Kristoffer Ole Tapper i klammeri med Samuel Solem, der MS-backen delte ut flere slag mot SIL-spilleren. Årsaken var trolig en del frustrasjon.

– Når du spiller på det nivået her så er du en vinnerskalle, du har kommi deg hit av en grunn. Det er ingen som liker at det renner av gårde, og da vil folk stille opp for laget. Det er bare naturlig, forklarer Trygg.

At det smeller litt mer enn normalt er ikke uvanlig i sluttspillet, og selv om ikke Trygg ønsker å klage på dommerne, hentyder han likevel at de kan ha vært en medvirkende faktor til at kveldens kamp ble en tøff batalje.

– Det er sluttspill. Vi møtte dem for to dager siden. Vi skal ikke klage på dommera, men vi føler at femti-femti-situasjoner går dem sin vei, og vi brukte lang tid på å få et power play i dag, hvor det egentlig finnes mange muligheter for å veie opp det litte granne, forklarer Trygg.

Store forskjeller

Men overtallsspill eller ikke, så var MS et godt stykke unna å matche Storhamar i denne kampen. Men at styrkeforholdet mellom MS og Storhamar er ganske skjevt er det ingen som er i tvil om. Det minner også Trygg oss på.

– Det er klart det blir slitsomt etter hvert når vi klarer å stille såpass få spillere som vi gjør. Tredjerekka er en regn U20-linje. Vi er ikke fornøyde, men allikevel kan vi ikke miste huet på grunn av det her. David Booth tjener like mye som hele laget vårt til sammen.

Men for MS sin del handler det nå om å komme seg til hektene igjen, for på tirsdag er det ny kamp i Hamar.

– Det ble litt tungt i dag. Jeg syns vi gjør en ganske fin førsteperiode, vi er mer aggressive men det står 3-0 på tavla, og det er vondt med 1-0 i ræva på første byttet (35 sekunder var spilt), det er ikke planen.

Utfordringer med banestørrelsen

Trygg forteller videre at det å spille en sluttspillserie mot Storhamar byr på visse utfordringer også med tanke på størrelsen på isflatene i de to hallene. Isflata på Hamar er vesentlig større enn på Manglerud.

– Vi driver jo egentlig to forskjellige idretter i den serien her, med tanke på størrelsen på rinken. Selv om resultatet her i dag ble verre enn der oppe, så er utgangspunktet vårt bedre her nede. Fordi vi trener til daglig på denne størrelsen. Det er ting i vårt spill som gjør det enklere her. Der oppe er det ekstremt viktig å være samla som lag. Man må være aggressive, men sørge for å være på riktig side.

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Storhamar 0-8 (0-3, 0-3, 0-2)

Mål:

1. periode: 0-1 (0.35) David Jonathan Booth (Patrick Thoresen, Jacob Noer), 0-2 (9.34) Simen Andre Edvardsen (Jakub Kindl, Anton Karlsson), 0-3 (16.35) Martin Rønnild (Samuel Solem, Jonas Djupvik Løvlie).

2. periode: 0-4 (21.12) Peter Quenneville (Noer, Booth), 0-5 (28.11) Petter Andersen (Noer), 0-6 (33.53) Karlsson.

3. periode: 0-7 (45.37) Karlsson (Sverre Rønningen, Patrick Rørbu Elvsveen), 0-8 (49.18) Elvsveen (Sander Vold Engebråten, Karlsson).

Utvisninger: Manglerud Star 4 x 2 min., Storhamar 4 x 2 min.

