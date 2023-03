Hevder at Andrew Tate har kreft

Influenseren Andrew Tate, som er under etterforskning for blant annet menneskehandel og voldtekt og sitter i varetekt i Romania, har angivelig fått kreft. Det hevder hans juridiske team.

Ifølge dem har Tate en mørk flekk på lungene som er mest sannsynlig en svulst. Det skriver Independent lørdag kveld.

Nekter reise

Tate og broren Tristan ble pågrepet i romjulen i Romania. Brødrene er siktet for menneskehandel, voldtekt og etablering av en organisert kriminell gruppe. Etterforskningen i Romania har pågått siden april i 2022.

Før han ble arrestert var han på en konsultasjon i Dubai, der hans leger nå vil sende han til for å få behandling.

Rumenske myndigheter har imidlertid nektet å la ham reise til Dubai for behandling, og sier at han kan få behandling i Romania.

– Dette er ikke et helsespørsmål som skal tas lett på, og vi gjør alt vi kan for å sikre at han får den beste medisinske behandlingen som er tilgjengelig for ham, sa Tates talsmann.

I slutten av februar ble Tate dømt til 30 dagers varetekt for tredje gang.

Har mange følgere

Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot verken Tate eller noen av de andre mistenkte i saken, som inkluderer Tates bror Tristan.

Den tidligere kickbokseren er kjent for kvinnefiendtlige holdninger og har en enorm følgerskare på Twitter. 36-åringen har blitt utestengt fra en rekke andre plattformer på grunn av kontroversielle uttalelser om blant annet voldtekt. Tate har britisk og amerikansk statsborgerskap, men har bodd i Romania de siste fem årene.

