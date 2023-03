– De kaller dragshow for «gay grooming»

Nylig skrev Dagsavisen om en rekke lovforslag som fremmes av for det meste republikanske stater i USA, med mål om å begrense eller forby dragforestillinger med fri aldersgrense. Deretter ble det kjent at guvernøren i delstaten Tennessee i USA har signert en lov som forbyr dragshow på offentlig sted eller der barn kan se det. Forbudet ble vedtatt av folkevalgte i Tennessee 23. februar, men måtte signeres av den republikanske guvernøren Bill Lee før det trådte i kraft.

Den norske skuespilleren Morten Rudå, som også er pioner i det norske dragmiljøet med dronninga Tootsie Knutsen, er sjokkert og overrasket at lovforslaget gikk gjennom.

– Jeg hadde virkelig trodd at program som «RuPaul’s Drag Race» og «We’re Here» hadde hjulpet på folkeopinionen når det gjelder drag. Nå skal det sies at noen av de amerikanske statene er eksepsjonelt konservative og med sterke republikanske krefter, men jeg er likevel sjokkert, sier Morten Rudå til Dagsavisen.





Frykter smitte

For å øke aksept for mangfold har amerikanske barn siden 2015 blitt tilbudt eventyrstund med dragartister. Men nå har altså en rekke stater lansert lovforbud mot disse lesestundene. Og delstaten Tennessee går dermed i bresjen for en innsats ledet av Republikanerne for å begrense mulighetene for dragartister i minst 15 delstater. Over 20 lovforslag er for tiden til behandling.

– Jeg har hørt at mange bruker ord som «gay grooming» om denne typen forestillinger, og at de ønsker å beskytte barna sine både på TV og offentlig. Det er helt spinnvilt, sier Morten Rudå.

Rudå som sitt salter ego, drag-droinninga Tootsie Knutsen (Privat)

[ Vil forby dragartister å opptre for barn ]

Fordømmer

Dragartister og borgerrettsgrupper fordømmer innskrenkningene og sier de er grunnlovsstridige og vil føre til mer trakassering og vold mot homofile og transpersoner.

Heldigvis tror jeg vi er kommet lenger enn i USA når det gjelder transdebatten. — Morten Rudå, skuespiller

– Heldigvis tror jeg vi er kommet lenger enn i USA når det gjelder transdebatten. For oss kan det fortone seg som helt utrolig at de finner det nødvendig å forby dragshow. Som lærer jobber jeg ofte med unge modige transpersoner og det motet de viser imponerer meg sjukt. Jeg føler at unge er mer åpen for transpersoner enn la oss si vår generasjon, der hører jeg ofte at det finnes bare to kjønn. Så vi har litt vei å gå her hjemme også, sier Morten Rudå som i disse dager jobber med å sette opp musikalen «Spring Awakening» på Romerike, samtidig som han underviser i rolleformidling på KHiO, der han har undervist siden 2007. Han har også vikariert på draglinja på Arbeidersamfunnets Folkehøgskole på Moelv.

– Jeg var på dragshow i Nashville sent på syttitallet, og husker det som veldig befriende – og noe som ga en veldig god følelse blant oss i publikum. Men ja, det kan av og til virke som om verden av og til går bakover istedenfor framover, sier Rudå.

[ Ny vindkraft-rettsak i mai: – Vil de ha et nytt menneskerettighetsbrudd? ]