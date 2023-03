Baker og Ap-medlem: – Jeg stemmer ikke Arbeiderpartiet før de fikser strømprisene

– Dette skulle de fiksa for ett år siden. Istedenfor har ingenting skjedd. De bare trenerer og trenerer med utvalg etter utvalg, sukker Bjørn Engen.

Han er baker og medeier i det ansatteide Vossabakst på Voss.

Ett år har gått siden NNN-arbeideren kom på besøk for å snakke om strømprisene. Den gang frykta han at strømprisene i verste fall kunne velte hele bedriften.

Bakeriet har overlevd så langt. Men til tross for kraftig økning i salg fra 2021 til 2022, og fortsatt solid vekst inn i 2023, så renner pengene ut av bedriften.

2022 endte med minus, til tross for økt omsetning. Året før gikk de solid i pluss.

Mye av skylden må strømprisene ta. Og økte råvarepriser. Melprisen har økt med cirka to kroner kiloen. Bakeriet bruker minst ett tonn i uka, ifølge bakerisjefen. Bare der har kostnadene økt opp mot 100.000 kroner i året, med andre ord.

– Vi hadde jo fått mindre vekst i de andre prisene også, om strømmen hadde vært billigere for alle, sier Engen til NNN-arbeideren.

[ Pizzakokk slår alarm om Olivia-restaurantar ]

Få får støtte

Engen har ikke fått ei krone i strømstøtte. I første halvår 2022 utgjorde ikke strømprisene tre prosent av omsetningen.

– Men det gjorde den jo på høsten. De har brukt feil grunnlag, mener Engen, som ønsker seg en forutsigbar pris. Gjerne fra 70 øre og ned.

Det lille håndverksbakeriet på Voss er regelen – ikke unntaket i bakeribransjen. Bakeriene er strømintensive, men strømstøtte har de fleste sett lite til.

Det viser tall som Bakeri- og konditorforeningen har gjort.

Verken tiltakene i fjor, eller de nye som ble lansert i februar, treffer bransjen, påpeker foreninga – som frykter for konkurser.

– Tiltakene som kom i fjor, og de som kom i dag, er langt fra tilstrekkelig og vil ikke bidra til å redde den norske bakernæringen, sa direktør Gunnar Bakke da de nye strømtiltakene nylig ble lansert.

– På tross av alle lovord fra statsministeren og regjeringen i fjor høst, ser vi nå at strømstøtten til våre medlemmer er på totalt en million kroner. Det betyr omtrent 140 kroner per ansatt i bransjen for et helt år. Det er rett og slett meningsløst dårlig, sier Georg Husebæk i Din Baker til Dagens Næringsliv.

[ Maria (24) reiser Norge rundt for å gi ungdom hjelpen hun aldri fikk ]

Stemmer ikke Ap

I Voss er baker Bjørn Engen like oppgitt som for ett år siden. Han er lyn forbanna på både Senterpartiet og Arbeiderpartiet – som han selv er medlem av.

– Jeg er bra irritert, ja! Og det har jeg sagt tydelig fra om, til både stortingsgruppa og partikontoret. Men jeg tror ikke de bryr seg, rett og slett, sier Engen.

Bakeren takker lojale kunder for at underskuddet i fjor ikke ble enda verre. Men regjeringspartiene får ikke noen takk – ei heller stemme fra Engen.

– Det blir ikke noe Sp eller Ap-stemme fra min side. De politikerne har jeg gitt opp nesten, jeg har ingen tiltro til dem. Dette kommer ikke av seg selv; de må reagere!

[ Eline var uføretrygdet og uten jobb i flere år. Så kom telefonen som endret alt ]

Arbeiderpartiet: God energipolitikk

NNN-arbeideren har vært i kontakt med partisekretær Kjersti Stenseng via epost.

Hun skriver at Arbeiderpartiet har levert en god energipolitikk som gir trygghet både for folk og næringslivet.

Der minner hun om at fastprisavtalene er forbedret nylig.

«Vi har nå en grundig prosess i partiet for å utvikle energipolitikken vår fram mot landsmøtet. Den prosessen bør Bjørn delta i og spill inn det hans ønsker å endre og forsterke», skriver Stenseng i e-posten.

– Jeg kan forsikre Bjørn om at vi bryr oss og jobber hver eneste dag for å gjøre noe med energikrisa, både på kort og lang sikt, sier partisekretæren.

[ Lønn: – Dette skjer svært sjelden, bare et par ganger siden 1990-tallet ]

[ Vi må ta et oppgjør med arbeidslinja ]