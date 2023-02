Politiet advarer: Svindel-epost anklager mottaker for pedofili

I 2022 mottok mange en e-post med et vedlegg, som tilsynelatende skulle være sendt fra politiet. Nå er de i omløp på nytt.

I vedlegget står det at du er innkalt – av blant andre Unicef. I vedlegget beskyldes mottaker blant annet for pedofili, overtredelse av diverse lovparagrafer som omhandler overgrep mot barn og for å ha lastet ned overgrepsmateriale fra internett. Du må svare på e-posten innen 72 timer, med «begrunnelser for undersøkelse og verifisering for evaluering av sanksjoner», hvis ikke vil det bli utstedt en arrestordre, står det i vedlegget.

I tillegg skal du få en bot på 1.650.000 kroner.

– Dette er en versjon av en type svindelmail som har sirkulert en stund, og som utgir seg for å komme fra forskjellige deler av politiet. Slike meldinger skal ikke besvares, kun slettes, sier seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos til Dagsavisen.

Det falske brevet har en rekke skrivefeil, noe som er en indikasjon på at det ikke er ekte. (Faksimile)

Bruker ikke ordet «barneporno»

Christoffersen opplyser om at politiet og påtalemyndigheten som sådan, sender ikke ut denne typen underretninger per e-post. Kripos vet ikke om noen har latt seg lure av e-posten.

– Vi har ikke slike saker som en del av vårt ansvarsområde, så vi har ikke oversikt over om noen har betalt. Dersom noen har betalt bør de ta kontakt med banken, som kanskje kan stoppe transaksjonen, og eventuelt politiet.

Kripos opplyser at det er flere tegn på at denne e-posten ikke er reell, som dårlig språk og en e-postadresse som ikke er politiets. I tillegg ville aldri politiet orientert noen om et mulig lovbrudd av denne typen på e-post, eller bedt om sensitiv informasjon på denne måten.

– Den kjennetegnes ved blant annet dårlig språk og begrepsbruk. Barneporno er ikke et begrep politiet bruker, vi sier for eksempel overgrepsmateriale.

– Hvorfor er det noen som mottar slike, vet man noe om hvilke personer som «plukkes» som mottakere?

– Disse svindelforsøkene rammer vilkårlige e-postadresser.

[ Hackere spredte overgrepsmateriale via Gunnars Facebook-konto ]

Kontakt banken din

Har du blitt utsatt for svindel, er politiets råd å kontakte banken din. Men det er ikke garantert at de kan hjelpe deg.

Forbrukertilsynet gikk i desember ut med en klar oppfordring om at bankene må slutte med praksisen der de selv avgjør om kunden er ansvarlig for tapet når kundens bankkonto blir misbrukt.

– Utgangspunktet er at banken er ansvarlig, ikke kunden, når det har skjedd et kontotrekk som kunden ikke har godkjent. Dette gjelder uavhengig av om kunden har lagt igjen kortinformasjon på et nettsted og blitt svindlet, om bankkortet er stjålet og misbrukt eller kundens BankID er misbrukt, skriver Forbrukertilsynet.

[ Leder: Grensene mellom sex og vold er blitt utydelige der de burde være absolutte ]

[ Spiste en sjokoladekake noen hadde tatt med – må betale 55.000 kroner etter at han kjørte for å handle ]