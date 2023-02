Styreleder i stiftelse raser: – Nå må Indre Østfold kommune ta ansvar

Til Dagsavisen fortalte Ann-Cathrin Opsahl-Engen nylig om kampen hun har kjempet i over tre år for sin alvorlig psykisk funksjonshemmede datter. I 2019 kjøpte Ann-Cathrin og hennes fraskilte ektemann leilighet i Indre Østfold til datteren.

– Vi er fullstendig klar over alle hjelpebehovene. Hun har svært reduserte kognitive funksjoner, et veldig dårlig språk, nedsatt balanse, skoliose og dårlig svelgfunksjon. Men likevel. Nå er hun i trygge hender, tenkte vi. Slik ble det ikke, fortalte mamma Ann-Cathrin.

Karl Haakon Sævold er styreleder i stiftelsen SOR som arbeider med rettighetene til personer med utviklingshemming. Han mener kommunen må sørge for en god dialog.

– Nå må Indre Østfold kommune ta ansvar for en skikkelig dialog og sørge for at tjenestene har en kvalitet som ikke skaper uro, utrygghet og engstelse. Kommunens svar til Dagsavisen fremstår som svært lite imøtekommende og inviterende, sier Sævold.

– Uholdbar situasjon

Ann-Cathrin Opsahl-Engen valgte å engasjere advokat for å få et vedtak, en bindende beslutning, for kommunens oppfølging av datteren. Karl Haakon Sævold i stiftelsen SOR mener kommunen nå må ta nødvendige initiativ for å skape tillit og trygghet.

– Situasjonen, slik Opsahl-Engen beskriver den, er uholdbar. Tjenestene må være tilpasset den enkelte. Kommunen skal legge vekt på den enkelte og familiens ønsker. Det må skapes et godt klima for involvering, samarbeid og direkte dialog. Her må man ganske enkelt snakke sammen. Det burde være unødvendig at pårørende og verge må gå via advokat for å vinne fram, påpeker han.

Turnusplan ikke del av brukers journal

Opsahl-Engen fortalte også om det hun fortsatt oppfatter som manglende involvering og informasjon rundt oppfølging av sin funksjonshemmede datter.

Dagsavisen stilte Indre Østfold kommune følgende spørsmål:

Som pårørende og verge har Ann-Cathrin Opsahl-Engen krav på innsyn i alt som berører datteren. Hun hevder at informasjon fortsatt uteblir. Hva er kommunens kommentar til dette?

– På generelt grunnlag kan vi si at brukers/pårørendes rettigheter til innsyn i journal er godt kjent i tjenesten og vi er opptatt av å gi innsyn i journal, der det blir bedt om det. Interne arbeidsdokumenter som arbeidsplan, vaktliste og turnus, er ikke en del av brukers journal, med mindre det er snakk om en BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistanse). Dette vil ikke bruker/pårørende automatisk ha innsyn i og kommunen har ikke plikt til å dele dette, svarte Gro Elisabeth Walberg, seksjonsleder tjenester for funksjonshemmede i Indre Østfold kommune.

Seksjonslederen fikk også følgende spørsmål:

– Som alvorlig psykisk funksjonshemmet er datteren avhengig av trygge, faste rammer. I januar ble det innført ny turnus. Foreldrene hevder at dette er helt ukjent for dem. Hvorfor ble ikke foreldrene informert?

– Som nevnt i forrige punkt, er ikke interne arbeidsdokumenter som en turnusplan, å anse som en del av brukers journal. I eksempelvis et bofellesskap for personer med utviklingshemming hører turnusplanen inn under leders ansvar som arbeidsgiver. Se følgende fra Arbeidstilsynet, svarte seksjonsleder i Indre Østfold kommune, Gro Elisabeth Walberg.

– Svært spesielt av Indre Østfold kommune

Sævold mener det fremstår som svært spesielt at kommunen ikke skal kunne orientere om endring av turnus, spesielt siden Opsahl-Engen forteller at både hun og datteren har behov for forutsigbarhet – og at endrede rutiner utløser endret atferd.

– Selv om kommunen måtte mene at de ikke har «plikt» til å dele en turnusplan, må det være tillatt å utvise alminnelig skjønn og kunne samtale om planlagte endringer. Det burde ikke være en helt uoverkommelig oppgave, sier styreleder Karl Haakon Sævold i stiftelsen SOR, og legger til:

– Denne situasjonen må avklares og løses nå. Kommunen må se hen til både FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og til Helsedirektoratets veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Dagsavisen har forsøkt å få en kommentar fra ordfører i Indre Østfold, Saxe Frøshaug (Sp) og kommunedirektør Trude Andresen, uten å lykkes. Varaordfører Kathrine Hestø Hansen (Ap) svarer at hun ikke kjenner til saken, og henviser til kommunedirektøren.

Styreleder i stiftelsen SOR, Karl Haakon Sævold. (SOR)

