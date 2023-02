Fra Steinkjer, Bergen, Jæren og Gran – over tusen kaniner møtes i Rakkestad

På tredje dag av arrangementet kan utstillingsleder Bjørn-Petter Åsheim glise fra øre til øre.

– Stemningen er god, utstillerne er fornøyde og publikum strømmer til. I tillegg har det i helgen blitt tangering av norgesrekord i poengsum. En kanin fikk 96,5 poeng, noe som er veldig bra her i Norge.

Utstillingens største kanin

Åsheim er selv kaninentusiast og har 46 kaniner i egen «stall».

– Jeg har rasen Tan svart, smiler han og nikker til utstiller Ivar Østli fra Gran på Hadeland.

– Ivar har utstillingens største kanin og er hedret med rosett.

Ivar Østli viser gjerne fram sin prisbelønte kanin. Rasen er Belgisk kjempe som er kjent for gigantisk størrelse og overdimensjonerte ører.

– 7,6 kilo, gliser han.

Aleksandra Fosse bistår gjerne kaninoppdretteren fra Hadeland, når Dagsavisen ber om foto av prisvinner og eier.

– Kaniner som hobby er rett og slett veldig trivelig. Det er et stort sosialt fellesskap i miljøet og lite som kan slå kosen en kanin kan gi deg, sier hun.

Helle Risstad har reist nærmere 60 mil for å delta i Norgesmesterskapet i kaninhopp. (Tomm Pentz Pedersen)

[ Utslitt etter årelang kamp: – Det eneste jeg ber om er at min funksjonshemmede datter skal få hjelpen hun trenger ]

Hopper så øra flagrer

Årets utstilling er også Norges Kaninavlsforbunds markering av eget 125-årsjubileum. Det er femte gang landsutstilling og NM i kaninhopp arrangeres i Rakkestad, og arrangørklubbene er Sarpsborg kaninavlsforening i samarbeid med Larvik og Sandefjord Kaninavlslag.

Deler av utstillingshallen er satt av til NM i kaninhopping. I denne sporten leder føreren kaninen gjennom en oppmerket bane, og over ulike hindre føres kaninen. Hindrene har tydelige referanser til hva man kan se innen sprangridning. Men selvfølgelig, i vesentlig mindre format. Hvor det i ryttermiljøet hoppes over en dam, må kaninene hoppe over et vannspeil på størrelse med et fuglebad.

Helle Risstad har tatt turen helt fra Trondheim for å delta i NM i kaninhopping.

– Jeg er veldig fornøyd. Det ble premiering på oss, smiler hun fornøyd.

Kaninoppdretter Aleksandra Fosse

Her er de øverste plasseringene i NM kaninhopp.

Kroka Elite norgesmesterskap:

1. Hompetitten`s Ocean Pacific – Lilly Sofie Eik Jonassen

2. Eikhaugen`s Gd Ch Brigt Blossom – Tonje Søfteland Tjøstheim

3. Ch Living it up to you – Ronja Bjørnebo

Kroka veteran norgesmesterskap:

1. Preriens kuling – Heidi Jebsen

2. Ingstadbekkens Because The Night – Irma Brandsegg Mathisen

3. Aakebergs S Ch Untinkable – Heidi Jebsen

Assistert av 30 frivillige har utstillingsleder Bjørn-Petter Åsheim ansvaret for årets landsutstilling og NM i kaninhopp. Fra Sverige, Finland, Danmark og Sveits har han hentet inn dommere. (Tomm Pentz Pedersen)

[ Debatt: «Har du helseforsikring?» ]

[ Ønsket om å komme ut av Oslo-gryta endte med tre kameler og mange andre dyr på småbruket i Indre Østfold ]