Tungt bevæpnet Korea-grense har blitt mekka for dyrelivet

Mellom Nord-Korea og Sør-Korea ligger en demilitarisert sone, som har fungert som grense mellom de to statene siden 1948.

Nå har den 248 kilometer lange, og om lag fire kilometer brede, grensa blitt et mekka for dyrelivet, melder CNN.

For første gang har Google publisert satelittbilder av grensa, som har gitt et sjeldent innsyn i de mer enn 6000 artene som lever der.

Grensen mellom Nord- og Sør-Korea. Her ser vi soldater fra begge sider av grensen. (JUNG YEON-JE/AFP)

Blant annet har 38 prosent av Koreas utrydningstruede arter denne grensen som sitt hjem.

– Etter Koreakrigen hadde den demilitariserte sonen minimal menneskelig innblanding i over 70 år, og den ødelagte naturen kom seg av seg selv. Som et resultat bygde den opp et nytt økosystem som ikke finnes rundt byene, og har blitt et fristed for dyrelivet, skriver Google i et digitalt bildegalleri, der man kan se de ulike dyrene som bor i sonen.

