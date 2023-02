Influenserbolle selges for elleville priser på Finn

Er du i Stavanger og får en sterk lyst på den nylanserte Oskars Trippel Sjoko-bollen?

Da må du fort ut med 1.000 kroner.

Det er den høyeste prisen for en av disse bollene på Finn.no.

Etter mandagens lansering av bollen, som influenser Oskar Westerlins står bak, har folk stått i kø for å sikre seg godbiten, som er enn hvete bolle som består av 400 kalorier med sjokoladebiter og -glasur.

Nå har altså også bollene funnet sin vei til nettmarkedet. På Finn.no fredag ettermiddag teller Dagsavisen 57 annonser med bollen, hvor prisen strekker seg fra 30 kroner til 1.000 kroner.

Flere annonser om bollene ligger ute på Finn. (Skjermdump)

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad selges den i butikken for 18,90 kroner.

Noen sender også bollen, mot at kjøper betaler frakt.

Oskar-bolle til salg. (Skjermdump)

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med både Finn.no og Oskar Westerlin, uten hell så langt.

Finnes billigere alternativ

Og synes du 1000 kroner for bollen blir for dyrt for en bakevare til kaffen?

Slapp av.

I Sandnes kan du få den for 500 kroner.

