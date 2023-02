Antyder at Kina støtter Russland med våpen

Ifølge NTB er Russland angivelig i samtaler med en kinesisk produsent om kjøp av 100 droner med levering i april. Påstanden er hentet fra en artikkel i det tyske magasinet Der Spiegel. Magasinet skriver, uten å sitere noen spesifikke kilder, at den kinesiske droneprodusenten Xian Bingo Intelligent Aviation Technology har opplyst at selskapet forbereder seg på å ferdigstille 100 prototyper av dronen ZT-180. Ifølge magasinet kan denne dronen frakte et stridshode med en vekt på 35–50 kilo.

Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) sier det foregår et informasjonsspill som er vanskelig å tolke, spesielt når man ikke kjenner kildene.

– Det kommer stadig flere typer meldinger og utspill fra USA, som man må tolke. Det vi har sett, som vi også har sett tidligere blant annet under sikkerhetskonferansen i München, er at USA hevder at det skal pågå en form for vurdering i Kina knyttet til å bidra med våpen til Russland, sier Hans Jørgen Gåsemyr til Dagsavisen.

– Det som også stadig vekk kommer opp, er at det foregår en utstrakt handel mellom Kina og Russland, men også mellom Russland og en rekke andre land, der det handles med mange type varer som noen kanskje kan ønske eller se som en del av noe som kan knyttes til forsvar eller en type militær aktivitet, sier Gåsemyr.

– Noen er ivrige etter å plassere Kina inn som en aktiv russisk støttespiller, mens andre er mer tilbakeholdne. Så her foregår det helt klart et informasjonsspill, sier Gåsemyr.

Mangler troverdighet

NTB melder at Nato-sjef Jens Stoltenberg sier Kina mangler troverdighet som fredsmegler mellom Russland og Ukraina. Både Nato-sjefen og EU-topp Ursula von der Leyen stiller seg avventende til Kinas tolvpunktsplan på årsdagen for Ukraina-krigen. Der oppfordrer Kina til våpenhvile mellom Russland og Ukraina.

– Beijing mangler troverdighet som fredsmegler, påpekte Stoltenberg på en pressekonferanse i Tallinn fredag formiddag.

– Kina har ikke særlig mye troverdighet ettersom de ikke har klart å fordømme den ulovlige invasjonen av Ukraina, sa han til pressen.

Advarer mot våpen

Ifølge Stoltenberg har Nato sett tegn til at Kina vurderer å sende våpen til Russland.

– Vi overvåker nøye hva Kina foretar seg og har sett tegn til at de vurderer å sende militær hjelp til Russland. Det vil være en stor feil og veldig alvorlig, sa Nato-sjefen på pressekonferansen. Stoltenberg minnet også om at Kina og Russland undertegnet en avtale om ubegrenset partnerskap kun dager før invasjonen av Ukraina.

Hans Jørgen Gåsemyr syns det er mer interessant hvordan Kinas 12-punkts fredsplan blir tolket i Ukraina.

– Kina har fremmet en 12-punkts fredsagenda, der de fremmer 12 prinsipielle syn knyttet til hvordan de mener man kan komme i en situasjon hvor man skal slutte fred. Den foreslår ikke aktive grep, det er mer en oppsummering av holdepunkter Kina har sagt hele tiden. Det som er verdt å merke seg er at den gjentar helt klokkeklart Kinas prinsipp om at land skal få opprettholde sine territoriale grenser og at Kina har erklært at de respekterer Ukrainas territorium. Det er et viktig signal til Russland, sier Hans Jørgen Gåsemyr og legger til:

– Stoltenberg, Natos generalsekretær sier han ikke syns Kinas utspill er troverdig fordi Kina ikke har gått ut og tatt aktivt avstand fra Russlands krigføring. Men det aller mest interessante syns jeg er at Ukraina sier de syns 12-punktsplanen er et positivt signal fra Kina, sier Hans Jørgen Gåsemyr.

