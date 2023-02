Intervjuer soldater ved fronten

Sammen med fotograf Nora Savosnick har frilansjournalist Per Christian Selmer-Anderssen levert saker fra krigsherjede Ukraina til blant annet Forsvarets Forum. De to har blant annet gjort dybdeintervjuer med soldatene ved fronten, og i fjor tilbrakte han romjula og nyttårsaften i Kyiv før de la veien østover til Kharkiv og Kramatorsk.

På vei til Kharkiv i februar 2022. (Privat)

– Alle vi har møtt har vært imøtekommende og åpne for å snakke med oss. Soldatene er glade for at journalistene kommer, at verden ikke har glemt krigen på det stadiet den er nå. Og de satt pris på at vi satt oss ned og hadde dybdeintervjuer med dem. De frykter hvor lenge Vesten holder interessen for krigen oppe, sier Per Christian Selmer-Anderssen til Dagsavisen.

Hadde på følelsen

Nora Savosnick og Per Christian Selmer-Anderssen reiste til Ukraina uka før invasjonen i februar i fjor.

Savosnick forteller at hun traff Selmer-Anderssen på en tyrkisk restaurant i Oslo. De fant tonen fordi begge var interessert i å finne historier om mennesker som de kan følge over tid. Der og da bestemte de seg for å reise til Ukraina.

– Det ante oss at det ville bli krig, så vi dro på lykke og fromme, og produserte saker underveis. Blant annet ble vi kjent med flere soldater ved basen i Kharkiv. De har vi holdt kontakt med gjennom krigen, og så møtte vi dem igjen nå i januar, sier Per Christian Selmer-Anderssen.

Norske Per Christian Selmer-Anderssen og Nora Savosnick sammen med soldaten Anton som var student, men som vervet seg til strid da krigen brøt ut. (Privat)

Han forteller at soldatene setter pris på å få fortelle sine historier.

– Den neste historien som vi kommer til å publisere, handler om disse – i utgangspunktet – vanlige menneskene som ble soldater over natten da Russland invaderte, sier Selmer-Anderssen.

Tre av soldatene de har intervjuet var vanlige sivile før krigen brøt ut: en student, en skuespiller og en postmann.

– Da krigen brøt ut fikk de valget – skulle de ta til våpen eller bli igjen og kjempe? Og disse tre valgte det siste.

En av soldatene studerte tidligere til å bli radiooperatør.

– Det er en militær utdannelse, men han var sikker på at det ikke kom til å bli krig. Og om det skulle bli krig, hadde han regnet med at det ville bli en cyberkrig, eller en informasjonskrig. At det skulle bli en skyttergravskrig i det 21 århundret tenkte han var helt usannsynlig. Men, så kom krigen og han måtte ta til våpen, og dra ut og kjempe.

Soldaten som hadde jobbet som postmann valgte å verve seg, men da han kom til vervingskontoret var det ingen som kunne ta imot han fordi vervingskontoret var evakuert.

– Da valgte han å forsvare eget nabolag, og startet en paramilitær gruppe isteden, forteller Per Christian Selmer-Anderssen.

– Er det skummelt å jobbe i en krigssone?

– Jo, det er skummelt. Det er en uforutsigbar situasjon i aller høyeste grad. Men vi tar alle sikkerhetsforholdsregler, har med fullt utstyr – skuddsikre vester og hjelmer. Og vi har gått sikkerhetskurs begge to. Men det er jo helt klart ubehagelig, spesielt å være i øst og nærheten av frontlinjen, sier Per Christian Selmer-Anderssen.

– Jeg bodde også i et krigsområde da jeg bodde i Donetsk, men det er mye tøffere nå. Under nyttårsaften i Kyiv var det bombeangrep mot sentrum i byen, og det setter så klart en støkk i deg, når et hotell blir blåst i fillebiter.

Savosnick forteller at det er veldig viktig å være trygge på hverandre når man reiser til et uforutsigbart sted.

– Jeg husker godt når vi to sto i en skyttergrav og kilden vår plutselig fikk en telefon som endret stemningen helt. Vi fikk beskjed om at en iransk drone var på vei mot det området vi var i. Da må man ta en avgjørelse der og da. Da er det utrolig viktig at man lytter til hverandre og ikke pusher hverandre. Vi fant fort ut at vi måtte bli i skyttergraven siden det var mørkt ute og området var fullt med miner, sier hun.

Fra venstre: Nora Savosnick, Per Christian Selmer-Anderssen og fikser Rita Burkovska feirer nasjonaldagen til Ukraina på restaurant. (Privat)

Glad i landet

Per Christian Selmer-Anderssen har dekket Ukraina siden 2014.

– Første gang dro jeg ned sammen med fotograf Kyrre Lien for å dekke saken om MH17-flyet som ble skutt ned. For meg, som hadde studert russisk i Moskva, var det en spennende ting å kunne reise dit, så etter den turen bestemte jeg for å flytte dit.

Ett år ble han boende i Ukraina, og han synes det er vondt å se venner dra på flukt eller jobbe under særlig vanskelige omstendigheter. Til sommeren reiser han tilbake.

– Selvfølgelig håper jeg at det da er blitt fred. Men jeg kommer til å dekke Ukraina enten det blir krig eller fred, sier Per Christian Selmer-Anderssen.

Savosnick reiser ned igjen, denne gangen på oppdrag fra Aftenbladet.

– Jeg ønsker ikke å la en overgriper ta over kontrollen av det visuelle narrativet. Jo flere stemmer som drar ned og forteller, jo bedre balanse får man. Det er min motivasjon for å reise ned igjen, sier hun.

På spørsmål om hva det mest verdifulle han har lært under disse oppholdene, svarer Per Christian Selmer-Anderssen:

– At tryggheten er relativ. Man kan bli bombet når som helst. Det er det folk som bor der sier nå. At det som skjer, det skjer. Og at livet er en skjør ting.

