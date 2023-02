Nesten fire av ti har fått mindre tillit til NRK etter Sophie Elise-saken. – Ikke uventet, svarer NRK

Sophie Elise Isachsen som lager podkasten «Sophie & Fetisha» for NRK, har selv vært taus etter at NRK fikk massive reaksjoner fra publikum etter et Isachsen la ut et bilde på Instagram, hvor hun poserer med en annen kvinne som holder en liten pose med hvitt innhold i den ene hånda. Det hvite stoffet i posen ble raskt tolket som narkotika. Bildet ble slettet, men det forhindret ikke at bildet ble spredd på sosiale medier.

Over 3600 klager har kommet inn til Kringkastingsrådet i etterkant, slik har denne saken blitt den nest mest innklagede saken til NRK.

I en ny undersøkelse svarer 37,9 prosent at situasjonen rundt influenser Sophie Elise Isachsen har svekket deres tillit til NRK, mens 47,7 prosent svarer at NRK bør avslutte samarbeidet med henne.

Spørreundersøkelsen er utført på vegne av Journalisten.

– Ikke overraskende

Likevel har NRK valgt å ikke avslutte samarbeidet med Isachsen, og på onsdag kom det fram at podkasten til Isachsen nådde nye rekordtall på 78.375, dette er antall unike enheter som spilte av forrige ukes episode.

Dagsavisen har kontaktet NRK for å få en kommentar til den nye undersøkelsen. Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning, svarer slik:

– Publikum får naturlig nok med seg det som står i mediene, og da er det ikke overraskende at dette gjenspeiler seg i denne undersøkelsen. Den er gjennomført midt i den mest opphetede debatten, så på kort sikt er ikke dette uventet, sier hun.

Resar har tidligere skrevet i en kommentar at de tok umiddelbart kontakt med Sophie Elise Isachsen da de ble varslet om bildet, og hadde en grundig prat med henne. I samtalen sa hun tydelig ifra til NRK om at hun ikke ønsker å uttale seg offentlig. Resar skriver videre at det i denne situasjonen ikke var riktig av de å referere til hva hun har sagt i en konfidensiell samtale med NRK. «Dette handler om at NRK ikke bare har et redaksjonelt ansvar, men også et ansvar som oppdragsgiver. Som oppdragsgiver må NRK ivareta Sophie Elise, både som innholdsleverandør til NRK og som menneske», skrev Resar.

