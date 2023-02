Nylig skrev Dagsavisen om økning i antallet inkassosaker. Særlig er det inkassosaker knyttet til billån og leasingavtaler som har økt fra november 2022 til januar 2023 med over 20 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. Det bekymrer økonomene fordi det er et tydelig sykdomstegn i vanlige folks privatøkonomi, også de som vanligvis har god råd.

Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsmann i SV synes det er skremmende.

Nå bør alle varsellamper lyse. — Andreas Sjalg Unneland (SV)

– Dette er en utvikling som vi må ta på alvor, fordi det er et klart tegn på at mange opplever en strammere økonomi i møte med høy prisvekst og renteoppgang. Nå bør alle varsellamper lyse, sier Andreas Sjalg Unneland til Dagsavisen. Han vil nå følge opp saken med å stille spørsmål til Justisministeren om behovet for å sette ned salærkravet i store saker, og vil vurdere å fremme forslag basert på regjeringens svar.

Høyere enn nabolandene

Fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet minner igjen om at nordmenn med betalingsvansker blir flådd til beinet av skyhøye inkassosalærer.

– Nordmenn betaler opptil 50 ganger mer i inkassosalær enn folk gjør i Sverige og Finland. Dette må endres, og det haster, uttalte Jensen til Dagsavisen nylig. Og påpekte at norske inkassobyråer ikke har latt størrelsen på salærene følge graden av digitalisering i bransjen, og dermed kan drive lukrativ business ved å påføre nordmenn med betalingsvansker skyhøye gebyrer.

Det haster

Andreas Sjalg Unneland minner om at SV ved flere anledninger har villet denne praksisen til livs og at de har kommet med flere forslag til endringer.

– Det er uforståelig at nordmenn betaler så mye mer i inkassosalær enn i våre naboland, og derfor vil jeg stille spørsmål til justisministeren, om hun vil følge opp oppfordringen fra forbrukerrådet om å sette ned salærkravet i store saker, sier Unneland.

– Dette er ett av flere grep SV mener må til for å lukke gjeldsfeller, og i fjor foreslo vi blant annet å utvide gjeldsregisteret, forby salg av fordringer og innføre tak på hvor høye renter det er lov å ta på forbrukslån. Dessverre fikk vi ikke med oss Ap og Sp på dette fordi de skulle komme med andre tiltak. Det har åpenbart ikke fungert, og vi etterlyser derfor handling fra regjeringen, sier Unneland til Dagsavisen.

