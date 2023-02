Anslår at prisene vil øke med 4,8 prosent i år

Saken er oppdatert

Årslønnsveksten var på 4,1 prosent i fjor innenfor de største forhandlingsområdene, viser nye tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

Samtidig økte prisene med 5,8 prosent i fjor. Dermed fikk de fleste mindre kjøpekraft i fjor.

For lønnstakere under ett viser foreløpige tall at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2021 til 2022 var på 4,4 prosent.

– Lønnstakere med en slik årslønn og lønnsvekst, har fått en nedgang i reallønn etter skatt på 1 prosent fra 2021 til 2022, opplyser TBU.

Det såkalte frontfaget danner grunnlaget for hovedlinjene i lønnsoppgjøret i Norge, og i fjor ble det enighet om en ramme på 3,7 prosent. Nå viser det seg at lønnen innenfor dette området økte med 4 prosent.

Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 13. mars.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun skal forhandles om lønn.

Lønnsvekst

Årslønnsveksten var på 4,1 prosent i fjor, viser nye tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

Tallet er for de største forhandlingsområdene.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør der det kun forhandles om lønn. Det har ikke vært streik i et mellomoppgjør siden før krigen. Her er de viktigste datoene i oppgjøret:

* 20. februar: Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger fram sin foreløpige rapport om prognosene for norsk økonomi. TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi før oppgjøret starter.

* 21. februar: LOs representantskapsmøte vedtar kravene i årets lønnsoppgjør. Parats forhandlingsutvalg vedtar også sine krav.

* 28. februar: YS vedtar sitt inntektspolitiske dokument med krav til lønnsoppgjøret

* 8. mars: Unio har sin inntektspolitiske konferanse

* 9. mars: NHOs representantskapsmøte. Vedtar sine posisjoner foran årets oppgjør.

* 27. mars: Frontfagsoppgjøret starter med kravoverlevering fra Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) til Norsk Industri (NHO).

* 27.–30. mars: Forhandlinger mellom LO/YS og NHO

* 30. mars: Forhandlingsfrist for frontfaget. Enighet eller brudd i forhandlingene.

* 31. mars: Endelig rapport fra TBU.

* 14./15. april: Eventuell mekling i frontfaget

* 18. april: Forhandlingsstart Spekter

* 18.–20. april: Virke forhandlinger 1.-prioritet (hvis NHO-oppgjøret er ferdig)

* 20. april: Forhandlingsstart KS-området

* 27. april: Forhandlingsstart stat

* 30. april: Forhandlingsfrist stat

* 30. april: Forhandlingsfrist i KS-området

* 3. mai: Oppstart av eventuell mekling i KS-området og staten

* 24 mai: Frist for eventuell mekling i KS-området og staten





Fakta om Teknisk beregningsutvalg (TBU)

* Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger hvert år fram nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret.

* Spesielt viktig er anslaget for årets prisvekst, siden den vil påvirke hvordan reallønnen utvikler seg.

* TBU består av representanter for Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet, partene i arbeidslivet og Statistisk sentralbyrå. Det ledes av SSB-direktør Geir Axelsen.

* Som regel legger TBU fram to årlige rapporter. Første rapport kommer foran lønnsoppgjøret med oversikt over lønns- og inntektsutvikling, prisutvikling og utviklingen i konkurranseevnen. Rapporten utgis i to versjoner, i februar og mars.

* En ny rapport avgis i juni, der lønnsoppgjørene oppsummeres, og statistikk for lønns- og inntektsfordelingen legges fram.