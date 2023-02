Knuste Jeff Koons-skulpturen Blue Balloon Dog

Den amerikanske kunstneren Jeff Koons er kjent for sine konseptuelle skulpturer av såkalte ballonghunder. De er laget av porselen i begrenset antall og priset til 42.000 dollar.

Ifølge CNN var det under en cocktailparty hos Bel-Air Fine Art at gjestene fikk erfare hvor skjøre disse skulpturene er, da en besøkende kum til å sparke bort i sokkelen hunden var plassert på. Ledelsen på galleriet sier samleren som kom til å knuse skulpturen også er helt knust, men at heldigvis er verket forsikret. I en uttalelse som ble delt med CNN via e-post, sa galleriets distriktssjef, Cédric Boero, som administrerte Art Wynwood-standen, til CNN at galleriet fungerer som «en av de offisielle representantene for Jeff Koons berømte ballonghundskulpturer.»

«Selvfølgelig er det hjerteskjærende å se et slikt ikonisk verk ødelagt,» sa Boero.





Pieces of a damaged Jeff Koons sculpture lie on the floor at Art Wynwood in Miami I tusen knas: Jeff Koons ballonghund. (Stephen Gamson @gamsonart/Reuters)

Ballongdyrene til Koons er blant hans mest ikoniske verk og lages opp i mange forskjellige størrelser. Hunden som knuste var 40 x 48 x 16 cm og de knuste bitende av den kunst skulpturen har allerede blitt gjenstand for oppmerksomhet. Samlere skal allerede ha begynt å by på det knuste kunstverket.

Jeff Koons er kjent for å lage kunst av dagligdagse gjenstander, men er selv streng når det gjelder kopiering. For noen år siden skrev The Independent at Koons og hans advokater nektet galleriet Park Life å selge bokstøtter formet som ballonghunder, ettersom han mener dette er ulovlige etterligninger av Koons ballongskulptur. Han har foreløpig ikke reagert på uhellet hos Bel-Air Fine Art.