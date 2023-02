Dette bør du ha hjemme

Stadig flere oppbevarer vann hjemme og tenker gjennom hva de kan gjøre ved lengre strømbrudd. Beredskapsdirektøren tror pandemien og Ukraina-krigen er årsaken.

I en ny spørreundersøkelse Ipsos har laget for DSB svarer 43 prosent at de oppbevarer drikkevann i boligen. Det er en økning på 8 prosentpoeng fra 2021 og en økning på 16 prosentpoeng fra 2019.

– Undersøkelsen viser at det har skjedd mye med folks praktiske og mentale forberedelser i 2022, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Her er tingene myndighetene anbefaler å ha hjemme:

Ni liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av

Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

Fyrstikker eller lighter

Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke

Batteridrevet dab-radio

Batterier, batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Sanitetsprodukter

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

Jodtabletter til bruk ved atomhendelser

- Ikke overraskende

Samtidig har 49 prosent av de spurte tenkt over hva de skal gjøre ved lengre strømbrudd i hjemmet. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra 2021 og 12 prosentpoeng fra 2019.

I undersøkelsen svarer 81 prosent av de spurte at krisene de siste to årene har gjort dem mer mentalt forberedt på å møte kriser i fremtiden.

Aarsæther i DSB sier at hun tror koronapandemien, og spesielt krigen i Ukraina, har bidratt til å endre folks bevissthet rundt egenberedskap.

– Tallene er ikke overraskende for oss. Etter angrepet på Ukraina i februar i fjor har vi sett at folk har vist mye større interesse for informasjon om egenberedskap på nettsiden sikkerhverdag.no. Vi opplevde større engasjement blant kommuner og befolkningen da vi arrangerte egenberedskapsuka i fjor høst. I tillegg har vi registrert at mange har gått til butikkene for å handle beredskapsartikler, som for eksempel vannkanner, sier Aarsæther.

Hun understreker at de likevel ikke er helt fornøyde med nordmenns egenberedskap.

– Det er bra at flere nå er bedre rustet enn før, men mange har fortsatt en jobb å gjøre. Under halvparten har for eksempel gjort som vi oppfordrer til: Å lagre vann i eget hjem, sier Aarsæther.

Cyberangrep bekymrer nordmenn

I undersøkelsen kommer det fram at cyberangrep på styringssystemer de neste fem årene er den klart største bekymringen blant nordmenn. Terrorangrep, atomulykke med radioaktivt nedfall i Norge, langvarig strømbrudd, storm og forsyningskrise de neste fem årene er også blant de største bekymringene.

Det har også vært en økning i bekymringen for krigshandlinger på norsk jord fra 2021 til 2022.

Samtidig viser undersøkelsen at pandemifrykten nå er langt lavere. I 2021 svarte 50 prosent at de var bekymret for pandemi i Norge de neste fem årene, mens andelen i 2022 hadde falt til 29 prosent.