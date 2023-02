Barnehagestreik fra torsdag morgen: – Vi gjorde våre forsøk på å komme i havn, men det lyktes vi ikke med

Fra og med torsdag morgen er det barnehagestreik i Norge. Men det er bare noen ganske få barnehager som berøres. Det er de private og ideelle barnehagene som er organisert i NHO hvor man ikke har kommet i mål med forhandlingene. Det betyr at fire Frelsesarmé-barnehager, og to andre, er tatt ut. I Oslo er Teisentoppen den eneste barnehagen det blir streik i.

– Det her handler det om det kollektive. Det betyr noe, sier Anne Green Nilsen.

Hun er Fagforbundets forhandlingsleder og forteller at de ansatte streiker for bedre pensjon. Mens barnehager organisert gjennom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) gir de ansatte kollektiv pensjon, har NHO ikke ville gi dette, ifølge Green Nilsen.

– I NHO kan man gjøre hva man vil, mens i PBL har man en livsvarig og kjønnsnøytral ordning som vi mener skal være standarden, sier hun.

– Dere er blitt tilbudt 7 prosent i innskuddspensjon?

– Ja, de ønsker at barnehagene skal ha avtaler på sju prosent ute i barnehagene. Men ikke sentralt forankra. Vi vil at de sentrale parter skal ha hånda på rattet her, sier Green Nilsen.

Et problem med forskjellige avtaler i forskjellige barnehager er at det kan lønne seg for barnehagene å bytte fra PBL til NHO for å få bedre avtaler.

– Det synes vi ikke noe om, og det er viktig for oss. Tariffhopping, kaller vi det, sier Green Nilsen.

Mener tilbudet er bedre enn PBLs

Birgit Abrahamsen i Abelia har vært forhandlingsleder for NHO-barnehagene. (Ilja C. Hendel/Ilja C. Hendel)

Birgit Abrahamsen er forhandlingsleder i Abelia, NHOs organisasjon for kunnskapsbedrifter, og er Fagforbundets motpart her. Hun mener barnehagene har strukket seg langt.

– Hvorfor blir det streik?

– Ja, det kan du lure på. Fagforbundet vil ha hybridpensjon, og vi har tilbudt pensjon i en innskuddsløsning, sier Abrahamsen til Dagsavisen.

– Hvorfor vil dere ikke gi hybridpensjon?

– Vi mener innskuddspensjon er en bedre løsning både for bedriften og de ansatte. Det viser tallene i privat sektor. 94 prosent av arbeidstakerne har innskuddsløsninger. Da kan man også velge livsvarig utbetaling. Men det er det veldig veldig få som gjør.

– Fagforbundet vil at dette skal løses sentralt, og ikke i hver enkelt barnehage?

– Ja, men tariffesting av pensjon har vært et spørsmål som har vært oppe flere ganger de siste ti årene. Representantskapet i NHO har sagt nei til dette i år etter år. Så det er en veldig klar politisk beslutning, og det vet Fagforbundet, sier Abrahamsen.

Hun mener de dermed ikke har hatt noen mulighet til å tilby de ansatte sentral pensjon.

– Men vi har tilbudt noe som er minst like bra. Så det er jo det vi undres over: Hvordan man kan dra ansatte ut i streik på et spørsmål hvor de får minst like god pensjon. Hvordan kan de forklare at de skal dra ansatte og bedrifter ut i streik når tilbudet som ligger på bordet er bedre?

– Vil barnehagene være åpne selv om det er streik?

– De som er tatt ut nå vil bli holdt åpne i den grad det er mulig, sier Abrahamsen.

[ Synnøve Vereide Trampe: Sophie Elise kan le hele veien til dokøen ]

Forhandlet til langt på natt

Klokka fem over ett natt til torsdag ble protokollen signert, og streiken var et faktum. Grunnen til at den kommer i februar, et snodig tidspunkt for en streik, er at forhandlingene var utsatt.

– Vi hadde en lang streik i høst, og gjorde en avtale om å forhandle her i oktober. Så ble det forskjøvet til før jul. Og så har det strukket ut. Beklageligvis så går tida.

– Seks barnehager er ganske lite. Blir det tatt ut flere etter hvert?

– Ja, det kan det. Men vi har ikke voldsomt mange medlemmer. Vi har ikke så mange medlemmer i alle barnehagene heller.

I Oslo er Frelsesarmé-barnehagen Teisentoppen den eneste hvor ansatte er tatt ut i streik. Men Dagsavisen får bekrefta at barnehagen likevel holder åpent.

– Hvor lenge kan streiken vare?

– Det er litt vanskelig å spå den første dagen. Men det er klart at streik bør være kortest mulig. Vi gjorde våre forsøk på å komme i havn, men det lyktes vi ikke med.

Hun forteller at forrige streik varte i tretti dager.

– Vi ønska oss jo ikke det heller. Men sånn er det.

[ Tall om trikk og buss og båt: Her er åtte ting du ikke visste om Oslos kollektivtransport ]

[ Lena Anderssons nye bok: Konspirasjon à la chatbot ]

---

Disse barnehagene er tatt ut i streik

Auglendsdalen, Frelsesarmeen barnehage i Stavanger

Solgry, Frelsesarmeens barnehage i Drøbak

Trollstua, Frelsesarmeens barnehage i Asker AS

Teisentoppen, Frelsesarmeens barnehage i Oslo AS

Birralee internasjonale Kindergarten, Trondheim

Ås barnehage, Stord

---